Захарова объяснила ненависть Латвии к России - РИА Новости, 22.10.2025
23:46 22.10.2025
Захарова объяснила ненависть Латвии к России
Захарова объяснила ненависть Латвии к России
Захарова объяснила ненависть Латвии к России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Латвии о том, что Рига не допустит пролёт президента России Владимира Путина
в мире
россия
рига
латвия
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
2025
Захарова объяснила ненависть Латвии к России

Захарова: Латвия хочет взять реванш за разгром коллаборационизма войсками СССР

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Латвии о том, что Рига не допустит пролёт президента России Владимира Путина в своём воздушном пространстве, заявила, что ненависть режима в Риге к России определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками.
Ранее МИД Латвии заявил, что Рига не разрешит самолету президента России Владимира Путина лететь через свое воздушное пространство в Венгрию на возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом.
Латвия заявила, что не пустит самолет Путина в свое воздушное пространство
"Если вдруг Трамп решит поинтересоваться, что означает "Латвия" и почему ее режим так себя ведёт, то вот историческая справка на тему "как я провёл прошлым веком", - написала она в своём Telegram-канале.

Она отметила, что Латвия - одна из немногих территорий, где гитлеровцам удалось достичь центральную задачу геноцида восточноевропейского населения - решить "еврейский вопрос", при этом самую активную роль в уничтожении своих соседей - 89% евреев - сыграло коренное население Латвии.
"Кровавое избиение озверевшими латышскими националистами своих сограждан зачастую начиналось еще до прихода нацистов", - добавила дипломат.
Он продолжила, что сегодня Рига официально чествует соучастников холокоста в качестве борцов за независимость, ежегодно разрешая "марши легионеров".
Песков прокомментировал угрозу депортации россиян Латвии
"Ненависть к России у нынешнего режима в Риге определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками", - заключила она.
В понедельник глава болгарского МИД Георг Георгиев заявил, что Болгария готова пропустить самолет российского президента через свое воздушное пространство для встречи с Трампом в Будапеште.
Ранее Трамп, говоря о возможности новой встречи с Путиным, заявил, что решение пока не было принято. Американский лидер добавил, что ему не хотелось бы терять время впустую. Он пообещал в течение двух дней сообщить о следующих шагах своей администрации по возможной встрече с президентом России.
На минувшей неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
В МИД прокомментировали решение Латвии депортировать россиян
