МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Латвии о том, что Рига не допустит пролёт президента России Владимира Путина в своём воздушном пространстве, заявила, что ненависть режима в Риге к России определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками.

« "Если вдруг Трамп решит поинтересоваться, что означает "Латвия" и почему ее режим так себя ведёт, то вот историческая справка на тему "как я провёл прошлым веком", - написала она в своём Telegram-канале.

Она отметила, что Латвия - одна из немногих территорий, где гитлеровцам удалось достичь центральную задачу геноцида восточноевропейского населения - решить "еврейский вопрос", при этом самую активную роль в уничтожении своих соседей - 89% евреев - сыграло коренное население Латвии.

"Кровавое избиение озверевшими латышскими националистами своих сограждан зачастую начиналось еще до прихода нацистов", - добавила дипломат.

Он продолжила, что сегодня Рига официально чествует соучастников холокоста в качестве борцов за независимость, ежегодно разрешая "марши легионеров".

« "Ненависть к России у нынешнего режима в Риге определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками", - заключила она.

В понедельник глава болгарского МИД Георг Георгиев заявил, что Болгария готова пропустить самолет российского президента через свое воздушное пространство для встречи с Трампом в Будапеште

Ранее Трамп, говоря о возможности новой встречи с Путиным, заявил, что решение пока не было принято. Американский лидер добавил, что ему не хотелось бы терять время впустую. Он пообещал в течение двух дней сообщить о следующих шагах своей администрации по возможной встрече с президентом России.