Россия попросила МАГАТЭ посодействовать режиму тишины на ЗАЭС

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российская сторона поставила перед МАГАТЭ вопрос о содействии в установлении режима тишины для восстановления внешнего электропитания Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости в МИД России.
Ранее Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на дипломатов сообщило, что МАГАТЭ подталкивает Россию и Украину к заключению локального прекращения огня для восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.
На ЗАЭС рассказали о ремонте поврежденной ВСУ ЛЭП "Днепровская"
20 октября, 08:18
"Двадцать третьего сентября в результате удара со стороны ВСУ была повреждена опора линии электропередачи "Днепровская", по которой осуществляется внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. Несмотря на то, что реакторы станции находятся в режиме холодного останова, внешнее электропитание необходимо для ее безопасного функционирования", - заявили в МИД РФ.
В министерстве отметили, что с 23 сентября энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС осуществлялось от резервных дизель-генераторов.
"С целью восстановления штатного внешнего электропитания станции российская сторона поставила перед гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопрос об оказании содействия в установлении режима тишины",- заявили в МИД.
Гросси сообщил о сроках восстановления внешнего энергоснабжения ЗАЭС
18 октября, 20:01