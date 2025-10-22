Рейтинг@Mail.ru
07:23 22.10.2025
Россия попросила МАГАТЭ посодействовать режиму тишины на ЗАЭС
Россия попросила МАГАТЭ посодействовать режиму тишины на ЗАЭС

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российская сторона поставила перед МАГАТЭ вопрос о содействии в установлении режима тишины для восстановления внешнего электропитания Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости в МИД России.
Ранее Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на дипломатов сообщило, что МАГАТЭ подталкивает Россию и Украину к заключению локального прекращения огня для восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
На ЗАЭС рассказали о ремонте поврежденной ВСУ ЛЭП "Днепровская"
20 октября, 08:18
"Двадцать третьего сентября в результате удара со стороны ВСУ была повреждена опора линии электропередачи "Днепровская", по которой осуществляется внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. Несмотря на то, что реакторы станции находятся в режиме холодного останова, внешнее электропитание необходимо для ее безопасного функционирования", - заявили в МИД РФ.
В министерстве отметили, что с 23 сентября энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС осуществлялось от резервных дизель-генераторов.
"С целью восстановления штатного внешнего электропитания станции российская сторона поставила перед гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопрос об оказании содействия в установлении режима тишины",- заявили в МИД.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Гросси сообщил о сроках восстановления внешнего энергоснабжения ЗАЭС
18 октября, 20:01
 
