Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
01:22 22.10.2025 (обновлено: 01:50 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/vzryvy-2049733367.html
В трех городах Украины прогремели взрывы
В трех городах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 22.10.2025
В трех городах Украины прогремели взрывы
Взрывы раздались в Каменском, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T01:22:00+03:00
2025-10-22T01:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровск
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
страна.ua
В трех городах Украины прогремели взрывы

В Каменском, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в Каменском, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Взрывы в Каменском Днепропетровской области. Взрывы в Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) и Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Позднее украинский телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области, а также подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
