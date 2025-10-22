https://ria.ru/20251022/vstrecha-2049803744.html
Песков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Трампа
Новостей по подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.10.2025
Песков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Трампа
Песков: новостей по подготовке встречи Путина и Трампа пока нет