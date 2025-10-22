Лавров рассказал о значимости визита главы МИД Казахстана в Россию

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. То, что глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев совершил свой первый официальный визит именно в Россию, говорит об особой связи двух стран и подчеркивает приоритетность партнерства, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
“Убеждены, что тот факт, что первый свой официальный визит вы осуществляете в Россию, говорит сам за себя и подчеркивает приоритетность российско-казахстанского привилегированного партнерства, союзничества и интеграционного взаимодействия”, - сказал он в ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства Казахстана Ермеком Кошербаевым в Москве.
Как отметил министр, народы РФ и Казахстана связывают вековые традиции дружбы, поддержки и взаимовыручки.
Двадцать шестого сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности министра иностранных дел и назначил на этот пост Ермека Кошербаева.
Кошербаев начал карьеру в министерстве иностранных дел Казахской ССР. В течение долгого времени он занимал различные должности в системе МИД независимого Казахстана, в том числе работал в посольстве республики в Швейцарии. Позднее Кошербаев трудился в аппарате президента: был консультантом, исполнял обязанности руководителя протокольной службы главы государства, а также работал помощником премьера. В январе 2020 года он был назначен послом Казахстана в Российской Федерации. В 2023 году указом президента Ермек Кошербаев был назначен руководителем Восточно-Казахстанской области. С февраля 2025 года стал заместителем премьера Казахстана.
