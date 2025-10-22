Лавров рассказал о значимости визита главы МИД Казахстана в Россию

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. То, что глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев совершил свой первый официальный визит именно в Россию, говорит об особой связи двух стран и подчеркивает приоритетность партнерства, заявил глава МИД России Сергей Лавров.