Появились кадры массового ДТП в центре Петербурга
Появились кадры массового ДТП в центре Петербурга - РИА Новости, 22.10.2025
Появились кадры массового ДТП в центре Петербурга
Видео аварии с участием восьми автомобилей, которая произошла в среду в историческом центре Санкт-Петербурга, появилось в соцсетях.
Массовое ДТП в Петербурге
Массовое ДТП – с участием 8 автомобилей – произошло в Петербурге, пострадала женщина, сообщили в полиции. Пугающее видео, на котором сразу несколько машин врезаются в другую, публикуют в соцсетях.
Появились кадры массового ДТП в центре Петербурга
Появились кадры массового ДТП с восемью автомобилями в центре Петербурга