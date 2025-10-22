Появились кадры массового ДТП в центре Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Видео аварии с участием восьми автомобилей, которая произошла в среду в историческом центре Санкт-Петербурга, появилось в соцсетях.

На видео можно увидеть, как автомобиль на большой скорости выезжает на перекресток на красный свет, сталкивается с несколькими машинами, которые ехали по встречным полосам, а затем переворачивается на крышу.