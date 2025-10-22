Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры массового ДТП в центре Петербурга - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/video-2049873656.html
Появились кадры массового ДТП в центре Петербурга
Появились кадры массового ДТП в центре Петербурга - РИА Новости, 22.10.2025
Появились кадры массового ДТП в центре Петербурга
Видео аварии с участием восьми автомобилей, которая произошла в среду в историческом центре Санкт-Петербурга, появилось в соцсетях. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T15:49:00+03:00
2025-10-22T15:49:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
audi a8
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049862173_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2036df5f7d9eb5e29d217cf4d294cc27.jpg
https://ria.ru/20251022/dtp-2049850730.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Массовое ДТП в Петербурге
Массовое ДТП – с участием 8 автомобилей – произошло в Петербурге, пострадала женщина, сообщили в полиции. Пугающее видео, на котором сразу несколько машин врезаются в другую, публикуют в соцсетях.
2025-10-22T15:49
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049862173_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70b934182c8d0ed5ca0537b3e6930bee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, audi a8
Происшествия, Санкт-Петербург, Audi A8
Появились кадры массового ДТП в центре Петербурга

Появились кадры массового ДТП с восемью автомобилями в центре Петербурга

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Видео аварии с участием восьми автомобилей, которая произошла в среду в историческом центре Санкт-Петербурга, появилось в соцсетях.
Пресс-служба регионального главка МВД ранее сообщила, что в среду днем произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы. Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя Audi, который пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора; пострадала женщина, находившаяся в одной из машин.
На видео можно увидеть, как автомобиль на большой скорости выезжает на перекресток на красный свет, сталкивается с несколькими машинами, которые ехали по встречным полосам, а затем переворачивается на крышу.
ДТП в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В историческом центре Петербурга произошло массовое ДТП
14:58
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургAudi A8
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала