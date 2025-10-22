ЕС и Украина обсуждают варианты решения кризиса, пишет Politico

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Страны Европы и Киеве обсуждают несколько вариантов прекращения огня в рамках украинского конфликта, которые, как предполагается, будут предложены президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, вариант с советом, который возглавит Трамп, - один из многих планов, над которым работают в Европе, ни один из них еще не получил окончательного одобрения.