ЕС и Украина обсуждают варианты решения кризиса, пишет Politico
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 22.10.2025
ЕС и Украина обсуждают варианты решения кризиса, пишет Politico
ЕС и Украина обсуждают варианты решения кризиса, пишет Politico - РИА Новости, 22.10.2025
ЕС и Украина обсуждают варианты решения кризиса, пишет Politico
Страны Европы и Киеве обсуждают несколько вариантов прекращения огня в рамках украинского конфликта, которые, как предполагается, будут предложены президентам... РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
европа
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
ЕС и Украина обсуждают варианты решения кризиса, пишет Politico

Politico: ЕС и Украина обсуждают варианты решения кризиса

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Страны Европы и Киеве обсуждают несколько вариантов прекращения огня в рамках украинского конфликта, которые, как предполагается, будут предложены президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что страны Европы и Украина работают на предложением из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта. Отмечалось, что реализацию плана будет контролировать совет под председательством Трампа. По данным агентства, план предусматривает постепенное снятие санкций с РФ.
"Ведутся дискуссии между украинскими чиновниками и их коллегами в Лондоне, Париже, Брюсселе и других столицах по поводу вариантов перемирия", - говорится в публикации.
По данным газеты, вариант с советом, который возглавит Трамп, - один из многих планов, над которым работают в Европе, ни один из них еще не получил окончательного одобрения.
Отмечается, что это предложения будут предоставлены на оценку Путину и Трампу.
Накануне президент США Дональд Трамп, говоря о возможности новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что решение пока не было принято. Американский лидер добавил, что ему не хотелось бы терять время впустую. Он пообещал в течение двух дней сообщить о следующих шагах своей администрации по возможной встрече с президентом России.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В сенате одобрили три законопроекта по конфликту на Украине
Вчера, 20:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропаСШАДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковPolitico
 
 
