ЕС и Украина обсуждают варианты решения кризиса, пишет Politico

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Страны Европы и Киеве обсуждают несколько вариантов прекращения огня в рамках украинского конфликта, которые, как предполагается, будут предложены президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что страны Европы и Украина работают на предложением из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта. Отмечалось, что реализацию плана будет контролировать совет под председательством Трампа. По данным агентства, план предусматривает постепенное снятие санкций с РФ.
По данным газеты, вариант с советом, который возглавит Трамп, - один из многих планов, над которым работают в Европе, ни один из них еще не получил окончательного одобрения.
Отмечается, что это предложения будут предоставлены на оценку Путину и Трампу.
Накануне президент США Дональд Трамп, говоря о возможности новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что решение пока не было принято. Американский лидер добавил, что ему не хотелось бы терять время впустую. Он пообещал в течение двух дней сообщить о следующих шагах своей администрации по возможной встрече с президентом России.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.