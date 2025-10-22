Рейтинг@Mail.ru
В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 22.10.2025 (обновлено: 14:32 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/ukraina-2049786516.html
В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света
В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 22.10.2025
В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света
В большинстве украинских регионов ввели аварийные отключения света, сообщила компания "Укрэнерго". РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T11:04:00+03:00
2025-10-22T14:32:00+03:00
в мире
украина
черниговская область
киев
укрэнерго
жкх
черкасская область
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049789979_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_81b7edea91fb78864a9d60a2e0a61fa0.jpg
https://ria.ru/20251020/front-2048871756.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
черниговская область
киев
черкасская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049789979_83:0:2751:2001_1920x0_80_0_0_46c9976c584abe9a1581bc3bcc91c2ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, черниговская область, киев, укрэнерго, жкх, черкасская область, курская область, сергей лебедев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Черниговская область, Киев, Укрэнерго, ЖКХ, Черкасская область, Курская область, Сергей Лебедев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света

В Сумской и Черниговской областях остается сложная ситуация с энергоснабжением

© Getty Images / Frontliner/Maksym KishkaОтключение электроэнергии в Чернигове
Отключение электроэнергии в Чернигове - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Getty Images / Frontliner/Maksym Kishka
Отключение электроэнергии в Чернигове
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В большинстве украинских регионов ввели аварийные отключения света, сообщила компания "Укрэнерго".
"Из-за поврежденного <...> оборудования самой сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Пост воздушного наблюдения группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Проскочить нереально". Что приготовили для ВСУ на самом горячем участке
20 октября, 08:00
Без света также остались Киев, Киевская, Днепропетровская, Полтавская, Житомирская и Черкасская области.
По данным компании, для промышленных объектов ограничения вводятся третий день подряд.

Удары по энергетике

Ночью местные СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Сумской областях и Киевской области.
По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Днепродзержинске Днепропетровской области получила повреждения гидроэлектростанция, где хранились системы ПВО и располагался личный состав ВСУ. В Каменском и Павлограде после ударов по промышленным и логистическим узлам вспыхнули пожары и произошли перебои со светом.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреУкраинаЧерниговская областьКиевУкрэнергоЖКХЧеркасская областьКурская областьСергей ЛебедевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала