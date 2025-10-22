Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и двух областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/ukraina-2049755841.html
В Киеве и двух областях Украины ввели экстренные отключения света
В Киеве и двух областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 22.10.2025
В Киеве и двух областях Украины ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины, сообщает в среду украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T08:17:00+03:00
2025-10-22T08:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
днепропетровская область
украина
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833842233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2dd893cda7586c514c1b0a217a1fafd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833842233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89e650a4247cf04b55f30d698ee8004c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, днепропетровская область, украина, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Днепропетровская область, Украина, ДТЭК
В Киеве и двух областях Украины ввели экстренные отключения света

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРайон в Киеве
Район в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Район в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины, сообщает в среду украинский энергохолдинг ДТЭК.
Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Ранее аварийные отключения света были введены в Сумской и Полтавской областях Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДнепропетровская областьУкраинаДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала