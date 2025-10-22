https://ria.ru/20251022/ukraina-2049755841.html
В Киеве и двух областях Украины ввели экстренные отключения света
В Киеве и двух областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 22.10.2025
В Киеве и двух областях Украины ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины, сообщает в среду украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T08:17:00+03:00
2025-10-22T08:17:00+03:00
2025-10-22T08:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
днепропетровская область
украина
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833842233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2dd893cda7586c514c1b0a217a1fafd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833842233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89e650a4247cf04b55f30d698ee8004c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, днепропетровская область, украина, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Днепропетровская область, Украина, ДТЭК
В Киеве и двух областях Украины ввели экстренные отключения света
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света