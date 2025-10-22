Рейтинг@Mail.ru
date 2025-10-22
"Ценный актив": в Киеве сделали заявление о встрече Путина и Трампа
06:24 22.10.2025
"Ценный актив": в Киеве сделали заявление о встрече Путина и Трампа
Европейские лидеры изо всех сил пытаются выставить Владимира Зеленского миротворцем и помешать возможной встрече президента России Владимира Путина и...
в мире
россия
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия
"Ценный актив": в Киеве сделали заявление о встрече Путина и Трампа

Соскин: ЕС хочет выставить Зеленского миротворцем и помешать саммиту в Будапеште

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Европейские лидеры изо всех сил пытаются выставить Владимира Зеленского миротворцем и помешать возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Вот сказали ведь тебе (Зеленский. — Прим. Ред), что, мол, приезжай в Москву, поговорим и обсудим все, что нужно, а он отказался. Трамп ему в Белом доме повторил, а он снова отказался, и теперь вот европейцы за уши его тащат, чтобы не терять такой ценный актив. Ведь им надо выиграть время перед тем, как Зеленский откажется снова", —пояснил он.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Telegraph узнала подробности плана ЕС по Украине
Вчера, 22:23
По словам эксперта, Украина вопреки радужным посылам в заявлении ЕС уже давно находится в глубоком кризисе, поэтому ей просто жизненно важно получить необходимую передышку, чтобы европейские партнеры смогли помочь Киеву.
"Украина давно банкрот. Сама уже функционировать не может, а на армию нужны гривны. О какой сильной позиции в этом заявлении идет речь? Вы что народ обманываете?", — поинтересовался Соскин.
Вчера ряд европейских лидеров и Владимир Зеленский составили коллективное обращение с призывом остановить боевые действия на Украине на текущей линии фронта. Среди подписавших документ, в частности, премьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер Дональд Туск и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Слуцкий рассказал о планах ЕС сорвать саммит в Будапеште
Вчера, 21:48
На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщал, что президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".
В Кремле, в свою очередь, отметили, что вопрос о возможности заморозки украинского конфликта неоднократно поднимался с разными нюансами в ходе контактов России и США. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по этой теме последовательна, она не меняется.
Представитель Кремля также обратил внимание, что страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны
Президент России Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Падение Зеленского": в Италии забили тревогу после заявления Трампа
04:21
 
