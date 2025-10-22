МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Европейские лидеры изо всех сил пытаются выставить Владимира Зеленского миротворцем и помешать возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Вот сказали ведь тебе (Зеленский. — Прим. Ред), что, мол, приезжай в Москву, поговорим и обсудим все, что нужно, а он отказался. Трамп ему в Белом доме повторил, а он снова отказался, и теперь вот европейцы за уши его тащат, чтобы не терять такой ценный актив. Ведь им надо выиграть время перед тем, как Зеленский откажется снова", —пояснил он.
"Украина давно банкрот. Сама уже функционировать не может, а на армию нужны гривны. О какой сильной позиции в этом заявлении идет речь? Вы что народ обманываете?", — поинтересовался Соскин.
Вчера ряд европейских лидеров и Владимир Зеленский составили коллективное обращение с призывом остановить боевые действия на Украине на текущей линии фронта. Среди подписавших документ, в частности, премьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер Дональд Туск и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В Кремле, в свою очередь, отметили, что вопрос о возможности заморозки украинского конфликта неоднократно поднимался с разными нюансами в ходе контактов России и США. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по этой теме последовательна, она не меняется.
Представитель Кремля также обратил внимание, что страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны
Президент России Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.