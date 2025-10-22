Рейтинг@Mail.ru
12:22 22.10.2025
Турция готова провести саммит России и США, заявила администрация Эрдогана
Турция готова провести саммит России и США, заявила администрация Эрдогана
в мире
турция
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
2025
в мире, турция, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 22 окт - РИА Новости. Турция не получала предложений об организации встречи РФ и США на высоком уровне, но готова к ней при запросе сторон, заявила РИА Новости администрация президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду сообщил, что сроки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще предстоит определить. Он добавил, что и Трамп, и Путин привыкли работать эффективно, с высокой результативностью, но это требует подготовки.
"Мы не получали пока таких запросов, но готовность к проведению переговоров на таком уровне, в случае желания сторон, высказывалась на высоком уровне с нашей стороны", - сказал агентству представитель администрации президента Турции.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Слуцкий рассказал о планах ЕС сорвать саммит в Будапеште
Вчера, 21:48
 
