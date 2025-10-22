https://ria.ru/20251022/turtsija-2049805947.html
Турция готова провести саммит России и США, заявила администрация Эрдогана
Турция готова провести саммит России и США, заявила администрация Эрдогана
Турция готова провести саммит России и США, заявила администрация Эрдогана
Турция не получала предложений об организации встречи РФ и США на высоком уровне, но готова к ней при запросе сторон, заявила РИА Новости администрация...
турция
россия
сша
Турция готова провести саммит России и США, заявила администрация Эрдогана
Турция не получала предложений об организации встречи России и США