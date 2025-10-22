Арабский турбизнес сделал ставку на Россию в ожидании отмены виз

ЭР-РИЯД, 22 окт - РИА Новости. Саудовские туристические компании видят спрос на въездные туры в Россию и уверены, что в случае отмены виз между странами поток туристов "полетит как ракета", а российские отели с нетерпением ждут гостей из Персидского залива, рассказали РИА Новости участники встреч турбизнеса в Саудовской Аравии, организованных Российским союзом туриндустрии (РСТ).

"Получение визы - это не большая проблема, можно сказать, мелочь, но это занимает время. После отмены вы увидите, что туризм полетит как ракета", - говорит менеджер туристической компании Almoumayaza. О возможности введения безвизового режима между Россией Саудовской Аравией еще в июле текущего года говорил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Многие турагенты пока не работают с Россией, но клиенты постоянно спрашивают о ней, потому что их знакомые возвращаются из этих поездок и дают очень хорошие отзывы. А если отменят визы, желающих появится еще больше", - согласен представитель саудовского туристического бюро STTB в Джидде Мохаммед Саггаф.

Компании в Саудовской Аравии, которые занимаются организацией туров в страны Евросоюза, ищут новые направления из-за ситуации, которая складывается в ЕС . "Клиенты говорят, что в Европе теперь грязно и небезопасно. А когда они приезжают в Россию, то бывают шокированы - там безопасно, вкусная еда, очень дружелюбные люди. Странно, почему мы не знали этого раньше и не были там раньше", - рассказал менеджер CityTravel Бандар Алмалки.

Кувейта и Важным фактором для туристов при выборе места для отдыха является наличие прямых авиаперелетов. Так, общее число туристов в Сочи из ОАЭ Бахрейна за прошедший период 2025 года выросло в 2,5 раза благодаря старту прямых рейсов из этих стран, рассказал заместитель генерального директора компании "Аэродинамика" Александр Никонов. "Посетителей из Саудовской Аравии у нас было 3,2 тысячи человек даже без прямого рейса",- добавил он. А в следующем году саудовский авиаперевозчик Flynas планирует начать регулярные рейсы из Эр-Рияда Санкт-Петербург и Сочи и увеличить полеты в Москву

Москва остается самым популярным выбором для арабских туристов. "Мы приросли за 2025 год по Hampton by Hilton на 70%, а по "Аквамарин" - в два раза по арабскому рынку. Ждем гостей из Саудовской Аравии", - рассказала коммерческий директор Zont Hotel Group Анна Казокина.

В других локациях они тоже уже занимают заметную долю. Например, в " Розе Хутор " арабы вышли на первое место по числу иностранных гостей. "С начала 2025 года курорт принял уже более 10 тысяч туристов из Персидского залива . В настоящее время туристы из арабских стран занимают лидирующую позицию по числу иностранных гостей", - рассказал начальник отдела международных отношений и туризма "Роза Хутор" Аркадий Марков.

Отели готовы подстраиваться под потребности гостей: многие рестораны предлагают меню на арабском языке. "Одной из актуальных проблем остается отсутствие на курорте пункта обмена валют и невозможность использования зарубежных банковских карт для безналичных расчетов, что создает неудобства для иностранных гостей. В связи с этим мы ведем активные переговоры с Т-Банком об открытии пункта обмена валют уже в следующем году", - рассказал Марков.

В России очень ждут этих гостей. РСТ представил в Саудовской Аравии приложение Visit Russia для организации путешествий в Россию. Сейчас - это помощник для самостоятельных туристов, но в скором времени на платформе появятся приложения пакетных туров от иностранных операторов. Но даже в существующем формате проект крайне востребован: главным препятствием для поездок эксперты называют отсутствие в регионе достоверной информации о России.

"Они почти ничего не знают о России, не понимают ее масштабов. Спрашивают: куда лучше ехать - в Питер или в Сочи? Приходится объяснять, что все зависит от предпочтений. Мы предлагаем им делать комбинированные туры" - рассказала по итогам встреч директор по продажам Pullman Mercure Sochi Centre Мария Наумова.

Однако интерес к России в регионе большой, причем не только в качестве направления для отдыха. "Помимо растущего спроса на индивидуальные и групповые путешествия, мы услышали интерес к MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) - направлению туризма, связанного с организацией и проведением корпоративных мероприятий", - говорит директор по продажам гостиницы Plaza Garden Moscow WTC Мария Рождественская.

"Они часто проводят выездные мероприятия в странах Азии , но одни и те же локации быстро надоедают. Россия может стать новым свежим направлением для арабских компаний, а нам как раз есть что им предложить", - добавила она.