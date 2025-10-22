Рейтинг@Mail.ru
Арабский турбизнес сделал ставку на Россию в ожидании отмены виз
Туризм
Туризм
 
10:38 22.10.2025
Арабский турбизнес сделал ставку на Россию в ожидании отмены виз
Арабский турбизнес сделал ставку на Россию в ожидании отмены виз - РИА Новости, 22.10.2025
Арабский турбизнес сделал ставку на Россию в ожидании отмены виз
Саудовские туристические компании видят спрос на въездные туры в Россию и уверены, что в случае отмены виз между странами поток туристов "полетит как ракета"
Арабский турбизнес сделал ставку на Россию в ожидании отмены виз

РСТ: в Саудовской Аравии ждут резкого роста турпотока из России при отмене виз

Башня Kingdom Tower в Саудовской Аравии
Башня Kingdom Tower в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : WIN-Initiative
Башня Kingdom Tower в Саудовской Аравии. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 22 окт - РИА Новости. Саудовские туристические компании видят спрос на въездные туры в Россию и уверены, что в случае отмены виз между странами поток туристов "полетит как ракета", а российские отели с нетерпением ждут гостей из Персидского залива, рассказали РИА Новости участники встреч турбизнеса в Саудовской Аравии, организованных Российским союзом туриндустрии (РСТ).
"Получение визы - это не большая проблема, можно сказать, мелочь, но это занимает время. После отмены вы увидите, что туризм полетит как ракета", - говорит менеджер туристической компании Almoumayaza. О возможности введения безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией еще в июле текущего года говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Иностранный турист на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Россия планирует запустить безвизовые режимы с тремя странами
7 октября, 18:12
7 октября, 18:12
"Многие турагенты пока не работают с Россией, но клиенты постоянно спрашивают о ней, потому что их знакомые возвращаются из этих поездок и дают очень хорошие отзывы. А если отменят визы, желающих появится еще больше", - согласен представитель саудовского туристического бюро STTB в Джидде Мохаммед Саггаф.
Компании в Саудовской Аравии, которые занимаются организацией туров в страны Евросоюза, ищут новые направления из-за ситуации, которая складывается в ЕС. "Клиенты говорят, что в Европе теперь грязно и небезопасно. А когда они приезжают в Россию, то бывают шокированы - там безопасно, вкусная еда, очень дружелюбные люди. Странно, почему мы не знали этого раньше и не были там раньше", - рассказал менеджер CityTravel Бандар Алмалки.
Важным фактором для туристов при выборе места для отдыха является наличие прямых авиаперелетов. Так, общее число туристов в Сочи из ОАЭ, Кувейта и Бахрейна за прошедший период 2025 года выросло в 2,5 раза благодаря старту прямых рейсов из этих стран, рассказал заместитель генерального директора компании "Аэродинамика" Александр Никонов. "Посетителей из Саудовской Аравии у нас было 3,2 тысячи человек даже без прямого рейса",- добавил он. А в следующем году саудовский авиаперевозчик Flynas планирует начать регулярные рейсы из Эр-Рияда в Санкт-Петербург и Сочи и увеличить полеты в Москву.
Москва остается самым популярным выбором для арабских туристов. "Мы приросли за 2025 год по Hampton by Hilton на 70%, а по "Аквамарин" - в два раза по арабскому рынку. Ждем гостей из Саудовской Аравии", - рассказала коммерческий директор Zont Hotel Group Анна Казокина.
В других локациях они тоже уже занимают заметную долю. Например, в "Розе Хутор" арабы вышли на первое место по числу иностранных гостей. "С начала 2025 года курорт принял уже более 10 тысяч туристов из Персидского залива. В настоящее время туристы из арабских стран занимают лидирующую позицию по числу иностранных гостей", - рассказал начальник отдела международных отношений и туризма "Роза Хутор" Аркадий Марков.
Город Эль-Балад - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Саудовской Аравии появилась мода на путешествия в Россию, сообщили в РСТ
19 октября, 10:20
19 октября, 10:20
Отели готовы подстраиваться под потребности гостей: многие рестораны предлагают меню на арабском языке. "Одной из актуальных проблем остается отсутствие на курорте пункта обмена валют и невозможность использования зарубежных банковских карт для безналичных расчетов, что создает неудобства для иностранных гостей. В связи с этим мы ведем активные переговоры с Т-Банком об открытии пункта обмена валют уже в следующем году", - рассказал Марков.
В России очень ждут этих гостей. РСТ представил в Саудовской Аравии приложение Visit Russia для организации путешествий в Россию. Сейчас - это помощник для самостоятельных туристов, но в скором времени на платформе появятся приложения пакетных туров от иностранных операторов. Но даже в существующем формате проект крайне востребован: главным препятствием для поездок эксперты называют отсутствие в регионе достоверной информации о России.
"Они почти ничего не знают о России, не понимают ее масштабов. Спрашивают: куда лучше ехать - в Питер или в Сочи? Приходится объяснять, что все зависит от предпочтений. Мы предлагаем им делать комбинированные туры" - рассказала по итогам встреч директор по продажам Pullman Mercure Sochi Centre Мария Наумова.
Однако интерес к России в регионе большой, причем не только в качестве направления для отдыха. "Помимо растущего спроса на индивидуальные и групповые путешествия, мы услышали интерес к MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) - направлению туризма, связанного с организацией и проведением корпоративных мероприятий", - говорит директор по продажам гостиницы Plaza Garden Moscow WTC Мария Рождественская.
"Они часто проводят выездные мероприятия в странах Азии, но одни и те же локации быстро надоедают. Россия может стать новым свежим направлением для арабских компаний, а нам как раз есть что им предложить", - добавила она.
Эксперты ожидают, что спрос на MICE в России у саудовских компаний заметно вырастет после ПМЭФ-2026. "Как известно, Саудовская Аравия будет страной-гостем на форуме, а визит королевской семьи повысит интерес бизнеса и арабской элиты к нашей стране", - уверен глава комитета РСТ по международной деятельности Сергей Войтович.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Чернышенко оценил возможности России и Кубы для сотрудничества в туризме
16 октября, 18:47
16 октября, 18:47
 
Туризм Россия Саудовская Аравия Сочи Сергей Лавров Роза Хутор Российский союз туриндустрии (РСТ) Евросоюз
 
 
