В Ивановской области создадут центр компетенций в молочной отрасли - РИА Новости, 22.10.2025
Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
18:30 22.10.2025
В Ивановской области создадут центр компетенций в молочной отрасли
В Ивановской области создадут центр компетенций в молочной отрасли - РИА Новости, 22.10.2025
В Ивановской области создадут центр компетенций в молочной отрасли
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил проработать вопрос создания Центра компетенции в молочной отрасли на базе Верхневолжского... РИА Новости, 22.10.2025
станислав воскресенский
ивановская область
В Ивановской области создадут центр компетенций в молочной отрасли

Центр компетенций по молоку создадут на базе ивановского агровуза

Молочная продукция . Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил проработать вопрос создания Центра компетенции в молочной отрасли на базе Верхневолжского агробиотехнологического университета с учетом темпов развития в регионе молочного направления, сообщает пресс-служба облправительства.
На совещании с руководителями предприятий АПК в среду глава региона поставил ключевые задачи в сфере подготовки кадров для отраслей сельского хозяйства. Он напомнил, что несколько лет назад в области сделали ставку на развитие молочной отрасли, восстановили молокозавод.
Трактор занимается удобрением озимых зерновых культур - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Ивановской области увеличили господдержку на обновление сельхозтехники
13 октября, 13:20
"Такого никогда в регионе не было: одновременно 10 объектов строятся мощностью 30 тысяч тонн молока, четыре уже введено. Это вам спасибо, вы таких результатов добились, и в итоге пошли серьезные инвестиции в социальную сферу. А нормальная соцсфера, значит, проще кадры привлекать, чтоб делать новые инвестиции", - приводятся в сообщении слова Воскресенского на совещании.
Губернатор подчеркнул, что сейчас время прорывных технологий и сельское хозяйство не исключение. В этой связи стоят новые задачи перед агробиотехнологическим университетом.
"Нам важно держать руку на пульсе и работать таким образом, чтобы мы были осведомлены и учили самым передовым подходам, чтоб наши сотрудники были наиболее компетентны, конкурентоспособны по сравнению с другими регионами", - подчеркнул Воскресенский.
В этой связи он поручил проработать вопрос создания Центра компетенции в молочной отрасли на базе агровуза с учетом темпов развития в регионе молочного направления. "Вы лидируете в стране по ветеринарии, это хорошо. Но и молочное направление надо подтягивать до того уровня, чтобы к нам приезжали учиться. Потому что есть база, на чем учиться. Мы должны стать центром компетенций", - обратился Воскресенский к ректору вуза Екатерине Малиновской.
Еще одна ключевая задача – добиться, чтобы 90% выпускников аграрного вуза устраивались работать по специальности. За пять лет число таких выпускников уже возросло с 40 до 70%, отметили в пресс-службе.
Вид с Соборной горы на реку Волга в Плёсе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Выпуск спецодежды вырос на 15% в Ивановской области за восемь месяцев
9 октября, 14:40
 
