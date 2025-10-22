В Ивановской области создадут центр компетенций в молочной отрасли

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил проработать вопрос создания Центра компетенции в молочной отрасли на базе Верхневолжского агробиотехнологического университета с учетом темпов развития в регионе молочного направления, сообщает пресс-служба облправительства.

На совещании с руководителями предприятий АПК в среду глава региона поставил ключевые задачи в сфере подготовки кадров для отраслей сельского хозяйства. Он напомнил, что несколько лет назад в области сделали ставку на развитие молочной отрасли, восстановили молокозавод.

"Такого никогда в регионе не было: одновременно 10 объектов строятся мощностью 30 тысяч тонн молока, четыре уже введено. Это вам спасибо, вы таких результатов добились, и в итоге пошли серьезные инвестиции в социальную сферу. А нормальная соцсфера, значит, проще кадры привлекать, чтоб делать новые инвестиции", - приводятся в сообщении слова Воскресенского на совещании.

Губернатор подчеркнул, что сейчас время прорывных технологий и сельское хозяйство не исключение. В этой связи стоят новые задачи перед агробиотехнологическим университетом.

"Нам важно держать руку на пульсе и работать таким образом, чтобы мы были осведомлены и учили самым передовым подходам, чтоб наши сотрудники были наиболее компетентны, конкурентоспособны по сравнению с другими регионами", - подчеркнул Воскресенский.

В этой связи он поручил проработать вопрос создания Центра компетенции в молочной отрасли на базе агровуза с учетом темпов развития в регионе молочного направления. "Вы лидируете в стране по ветеринарии, это хорошо. Но и молочное направление надо подтягивать до того уровня, чтобы к нам приезжали учиться. Потому что есть база, на чем учиться. Мы должны стать центром компетенций", - обратился Воскресенский к ректору вуза Екатерине Малиновской.