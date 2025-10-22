https://ria.ru/20251022/tsbt-2049863359.html
ЦБТ прокомментировал идею автоматического штрафования россиян по биометрии
ЦБТ прокомментировал идею автоматического штрафования россиян по биометрии - РИА Новости, 22.10.2025
ЦБТ прокомментировал идею автоматического штрафования россиян по биометрии
Использование Единой биометрической системы (ЕБС) для автоматического наложения штрафов на россиян исключено нормативно и невозможно технически, рассказали... РИА Новости, 22.10.2025
ЦБТ прокомментировал идею автоматического штрафования россиян по биометрии
ЦБТ исключил использование ЕБС для автоматического наложения штрафов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Использование Единой биометрической системы (ЕБС) для автоматического наложения штрафов на россиян исключено нормативно и невозможно технически, рассказали журналистам в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).
Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что в Совете Федерации
обсуждается идея автоматически штрафовать граждан за нарушение ряда статей КоАП РФ
. Для этого предлагается использовать данные с камер и программы распознавания лиц, работающие в связке с базами биометрических данных, уточняет издание.
"В соответствии с законом Единая биометрическая система не может применяться для регистрации правонарушений и "автоматического" наложения штрафов на граждан. Использование системы для этих целей исключено нормативно и невозможно технически", - сказали в ЦБТ.
Там же отметили, что регистрация данных в ЕБС происходит добровольно, а для обработки биометрии нужно согласие гражданина.
"Кроме того, в КоАП РФ зафиксирован принцип равенства всех российских граждан перед законом. Избирательное применение положений КоАП РФ в отношении пользователей биометрических сервисов является грубым нарушением этого принципа", - добавили в ЦБТ.