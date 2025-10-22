ЦБТ прокомментировал идею автоматического штрафования россиян по биометрии

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Использование Единой биометрической системы (ЕБС) для автоматического наложения штрафов на россиян исключено нормативно и невозможно технически, рассказали журналистам в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).

Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что в Совете Федерации обсуждается идея автоматически штрафовать граждан за нарушение ряда статей КоАП РФ . Для этого предлагается использовать данные с камер и программы распознавания лиц, работающие в связке с базами биометрических данных, уточняет издание.

"В соответствии с законом Единая биометрическая система не может применяться для регистрации правонарушений и "автоматического" наложения штрафов на граждан. Использование системы для этих целей исключено нормативно и невозможно технически", - сказали в ЦБТ.

Там же отметили, что регистрация данных в ЕБС происходит добровольно, а для обработки биометрии нужно согласие гражданина.