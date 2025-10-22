Рейтинг@Mail.ru
15:20 22.10.2025
ЦБТ прокомментировал идею автоматического штрафования россиян по биометрии
ЦБТ прокомментировал идею автоматического штрафования россиян по биометрии
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
ЦБТ прокомментировал идею автоматического штрафования россиян по биометрии

ЦБТ исключил использование ЕБС для автоматического наложения штрафов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Использование Единой биометрической системы (ЕБС) для автоматического наложения штрафов на россиян исключено нормативно и невозможно технически, рассказали журналистам в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).
Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что в Совете Федерации обсуждается идея автоматически штрафовать граждан за нарушение ряда статей КоАП РФ. Для этого предлагается использовать данные с камер и программы распознавания лиц, работающие в связке с базами биометрических данных, уточняет издание.
"В соответствии с законом Единая биометрическая система не может применяться для регистрации правонарушений и "автоматического" наложения штрафов на граждан. Использование системы для этих целей исключено нормативно и невозможно технически", - сказали в ЦБТ.
Там же отметили, что регистрация данных в ЕБС происходит добровольно, а для обработки биометрии нужно согласие гражданина.
"Кроме того, в КоАП РФ зафиксирован принцип равенства всех российских граждан перед законом. Избирательное применение положений КоАП РФ в отношении пользователей биометрических сервисов является грубым нарушением этого принципа", - добавили в ЦБТ.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии
30 мая, 00:44
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФ
 
 
