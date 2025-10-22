В Киеве четвертый раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде регионов Украины четвертый раз за ночь объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem Lukatsky Вид на Киев © AP Photo / Efrem Lukatsky Вид на Киев. Архивное фото