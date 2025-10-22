Рейтинг@Mail.ru
В Киеве третий раз за ночь объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:36 22.10.2025
В Киеве третий раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве третий раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога третий раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.10.2025
В Киеве третий раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины третий раз за ночь объявили воздушную тревогу

Города мира. Киев
Города мира. Киев. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-ресурса, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные на месте пожара
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели новые взрывы
