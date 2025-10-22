Рейтинг@Mail.ru
Воздушные трассы в Калининград и из города открыты для полетов - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/trassy-2049752991.html
Воздушные трассы в Калининград и из города открыты для полетов
Воздушные трассы в Калининград и из города открыты для полетов - РИА Новости, 22.10.2025
Воздушные трассы в Калининград и из города открыты для полетов
Воздушные трассы в Калининград и из города открыты для полетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T07:37:00+03:00
2025-10-22T07:37:00+03:00
калининград
ленинградская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863132624_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_53b8a14d610888ca1cdbb40e04cc1d13.jpg
https://ria.ru/20251022/ogranicheniya-2049751054.html
калининград
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863132624_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eca4981e62e5110776e2b6981fcca4ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, ленинградская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калининград, Ленинградская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Воздушные трассы в Калининград и из города открыты для полетов

Росавиация: воздушные трассы в Калининград и из города открыты для полетов

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Храброво в Калининграде
Здание международного аэропорта Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта Храброво в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушные трассы в Калининград и из города открыты для полетов, сообщила Росавиация.
Ведомство в среду объявило, что ограничения в Ленинградской области сказались на возможности полетов в Калининград и из города, вероятны изменения в расписании аэропорта "Храброво".
"Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты
07:09
 
КалининградЛенинградская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала