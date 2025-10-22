Трамп разочарован ходом переговоров по Украине, заявил глава Минфина

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент утверждает, что президент США Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
"Президент разочарован тем, на какой стадии находятся данные переговоры", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя позицию американского лидера по украинскому урегулированию.
Накануне президент США Дональд Трамп, говоря о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что пока не было принято решение, так как ему не хотелось бы терять время впустую. Он добавил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
