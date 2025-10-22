https://ria.ru/20251022/tramp-2049772974.html
Эксперт объяснил, чем обусловлены заявления Трампа о встрече с Путиным
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Расхожие заявления американского президента Дональда Трампа касательно возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным основаны на том стиле бизнесмена, которого придерживается Трамп, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее Трамп
заявил, что в течение 2 дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным
.
"На мой взгляд, это стиль. Не столько стиль Трампа, сколько стиль той самой Pax Americana 2.0 ("Мир по-американски"), который сегодня активно пытается реализовать американская администрация. Понятно, что их новой линии идет серьезное сопротивление, в первую очередь внутри самого коллективного Запада", - полагает собеседник агентства.
Как отмечает эксперт, из-за этого сопротивления и возникают те "галсы", которыми следует Дональд Трамп в своих заявлениях. При этом Мартынов
обратил внимание, что в речах американского лидера можно даже определить алгоритмы, несмотря на кажущиеся "качели" в его высказываниях.
Кроме этого, собеседник агентства подчеркнул, что своими расхожими комментариями американский лидер еще и увеличивает свое благосостояние, "играя инсайдами". В этом, считает Мартынов, и заключается характер Трампа как бизнесмена.
"Единственная, на мой взгляд, верная тактика или образ действия – старая восточная мудрость: собака на западе лает, а караван на востоке идет", - резюмировал он.
На прошлой неделе лидеры РФ и США
провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков
сообщил, что Москва
и Вашингтон
без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште
. По словам Ушакова, столицу Венгрии
в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.