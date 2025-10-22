Эксперт объяснил, чем обусловлены заявления Трампа о встрече с Путиным

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Расхожие заявления американского президента Дональда Трампа касательно возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным основаны на том стиле бизнесмена, которого придерживается Трамп, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Владимиром Путиным. Ранее Трамп заявил, что в течение 2 дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России

"На мой взгляд, это стиль. Не столько стиль Трампа, сколько стиль той самой Pax Americana 2.0 ("Мир по-американски"), который сегодня активно пытается реализовать американская администрация. Понятно, что их новой линии идет серьезное сопротивление, в первую очередь внутри самого коллективного Запада", - полагает собеседник агентства.

Как отмечает эксперт, из-за этого сопротивления и возникают те "галсы", которыми следует Дональд Трамп в своих заявлениях. При этом Мартынов обратил внимание, что в речах американского лидера можно даже определить алгоритмы, несмотря на кажущиеся "качели" в его высказываниях.

Кроме этого, собеседник агентства подчеркнул, что своими расхожими комментариями американский лидер еще и увеличивает свое благосостояние, "играя инсайдами". В этом, считает Мартынов, и заключается характер Трампа как бизнесмена.

"Единственная, на мой взгляд, верная тактика или образ действия – старая восточная мудрость: собака на западе лает, а караван на востоке идет", - резюмировал он.