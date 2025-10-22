Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, чем обусловлены заявления Трампа о встрече с Путиным - РИА Новости, 22.10.2025
10:10 22.10.2025
Эксперт объяснил, чем обусловлены заявления Трампа о встрече с Путиным
Эксперт объяснил, чем обусловлены заявления Трампа о встрече с Путиным - РИА Новости, 22.10.2025
Эксперт объяснил, чем обусловлены заявления Трампа о встрече с Путиным
Расхожие заявления американского президента Дональда Трампа касательно возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным основаны на том стиле бизнесмена,... РИА Новости, 22.10.2025
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
алексей мартынов (политолог)
владимир путин
россия
сша
москва
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, алексей мартынов (политолог), владимир путин
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Алексей Мартынов (политолог), Владимир Путин
Эксперт объяснил, чем обусловлены заявления Трампа о встрече с Путиным

Мартынов: заявления Трампа о встрече с Путиным основаны на его стиле ведения дел

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Расхожие заявления американского президента Дональда Трампа касательно возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным основаны на том стиле бизнесмена, которого придерживается Трамп, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее Трамп заявил, что в течение 2 дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Британии раскрыли, почему Трамп меняет позицию по встрече с Путиным
07:20
"На мой взгляд, это стиль. Не столько стиль Трампа, сколько стиль той самой Pax Americana 2.0 ("Мир по-американски"), который сегодня активно пытается реализовать американская администрация. Понятно, что их новой линии идет серьезное сопротивление, в первую очередь внутри самого коллективного Запада", - полагает собеседник агентства.
Как отмечает эксперт, из-за этого сопротивления и возникают те "галсы", которыми следует Дональд Трамп в своих заявлениях. При этом Мартынов обратил внимание, что в речах американского лидера можно даже определить алгоритмы, несмотря на кажущиеся "качели" в его высказываниях.
Кроме этого, собеседник агентства подчеркнул, что своими расхожими комментариями американский лидер еще и увеличивает свое благосостояние, "играя инсайдами". В этом, считает Мартынов, и заключается характер Трампа как бизнесмена.
"Единственная, на мой взгляд, верная тактика или образ действия – старая восточная мудрость: собака на западе лает, а караван на востоке идет", - резюмировал он.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Трамп уточнил, что не считает встречу с Путиным в Будапеште потерей времени
02:02
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампАлексей Мартынов (политолог)Владимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
