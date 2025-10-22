https://ria.ru/20251022/tramp-2049735236.html
Трамп уточнил, что не считает встречу с Путиным в Будапеште потерей времени
Трамп уточнил, что не считает встречу с Путиным в Будапеште потерей времени - РИА Новости, 22.10.2025
Трамп уточнил, что не считает встречу с Путиным в Будапеште потерей времени
Президент США Дональд Трамп, комментируя возможную встречу с российским лидером Владиром Путиным в Будапеште, заявил, что не считает ее потерей времени. РИА Новости, 22.10.2025
в мире, будапешт, сша, киев, дональд трамп, юрий ушаков
