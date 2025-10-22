Рейтинг@Mail.ru
Трамп уточнил, что не считает встречу с Путиным в Будапеште потерей времени - РИА Новости, 22.10.2025
02:02 22.10.2025
Трамп уточнил, что не считает встречу с Путиным в Будапеште потерей времени
Президент США Дональд Трамп, комментируя возможную встречу с российским лидером Владиром Путиным в Будапеште, заявил, что не считает ее потерей времени.
Трамп: встреча с Путиным в Будапеште не будет потерей времени

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможную встречу с российским лидером Владиром Путиным в Будапеште, заявил, что не считает ее потерей времени.
Ранее Трамп, отвечая на вопрос о встрече с Путиным и вероятности поставок ракет Tomahawk Киеву, заявил, что пока не было принято решение об этом, так как ему не хотелось бы терять время впустую.
"Я не сказал такого. Я не сказал, что так будет. Никогда не знаешь, что может случиться", - заявил он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, почему он ранее посчитал планируемую встречу с Путиным пустой тратой времени.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
СМИ: разговор Путина и Трампа дал надежду на проведение саммита Россия-США
