Трамп высказался о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 22.10.2025
00:10 22.10.2025 (обновлено: 09:54 22.10.2025)
Трамп высказался о возможной встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о встрече с главой России Владимиром Путиным еще не принято.
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа в будапеште
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа в будапеште, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа в Будапеште, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о встрече с главой России Владимиром Путиным еще не принято.
"Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что из этого выйдет", — сказал он.

Президент США добавил, что в течение двух дней даст более точную информацию.
По его мнению, украинский конфликт мог закончиться третьей мировой, но его урегулируют, потому что этого хотят и Путин, и Зеленский. Боевые действия не влияют на США, поскольку проходят за океаном без участия американских военных, отметил он.
На прошлой неделе российский президент провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп объявил о планах встретиться с президентом России в Будапеште. Однако во вторник чиновник из администрации хозяина Белого дома сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка к саммиту продолжается.
