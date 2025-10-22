Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о встрече с главой России Владимиром Путиным еще не принято.
«
"Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что из этого выйдет", — сказал он.
Президент США добавил, что в течение двух дней даст более точную информацию.
По его мнению, украинский конфликт мог закончиться третьей мировой, но его урегулируют, потому что этого хотят и Путин, и Зеленский. Боевые действия не влияют на США, поскольку проходят за океаном без участия американских военных, отметил он.
На прошлой неделе российский президент провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп объявил о планах встретиться с президентом России в Будапеште. Однако во вторник чиновник из администрации хозяина Белого дома сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка к саммиту продолжается.