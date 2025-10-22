В хосписе "Дом тигра" в Петербурге рассказали о подготовке к зиме

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Хоспис "Дом тигра" в Санкт-Петербурге проведет зиму в тепле благодаря помощи военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод", сообщил РИА Новости руководитель учреждения Дмитрий Ким.
Накануне КМЗ передал хоспису дизельный генератор с блоком управления. Поэтому зимой не будет перебоев с электричеством в операционном блоке и с отоплением домиков для животных.
© Фото : КМЗТигры из хосписа "Дом тигра" в Санкт-Петербурге
© Фото : КМЗ
Тигры из хосписа "Дом тигра" в Санкт-Петербурге
"Огромная благодарность добрым людям из КМЗ. Мы единственная некоммерческая организация в стране, кому доверили двух амурских тигров Тигуана и Форестера, которые пострадали от рук браконьеров. Они находятся у нас на лечении и не могут вернуться в дикую природу. Всего у нас 30 крупных кошек, в основном тигров", — сказал Ким.
Он добавил, что с новых территорий в "Дом тигра" привезли Понтиака, который попал под обстрел и лишился лапы. Он прекрасно уживается с остальными тиграми. Тигрицу из Мариуполя Опельку подарил Санкт-Петербургу глава ДНР Денис Пушилин.
"Ее выхаживала собака, и, к сожалению, она не всегда может дать нужный комплекс витаминов, поэтому кошка попала к нам на восстановление. И сейчас чувствует себя хорошо. Также из новых территорий у нас набирается сил тигренок Екатерина, Катюша. Ее также изъяли у браконьеров. Есть еще львица Победа, животных много, и за каждым из них нужен уход, тепло и забота", — рассказал Ким.
По его словам, команда волонтеров и врачей хосписа примерно раз в четыре-пять месяцев выезжает в новые регионы, чтобы помогать животным на местах.
"Если есть необходимость, то забираем животных к себе в хоспис для оказания более качественной помощи и лечения", — заключил руководитель "Дома тигра".
Управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко объяснил, что холдинг завершил тестовые испытания блока управления дизельными генераторами, на разработку которого получил субсидию от Агентства по технологическому развитию. Блок применяется для переключения нагрузки между основным и резервным источниками тока в автоматическом режиме, что обеспечивает бесперебойное электроснабжение при авариях в основной сети.
Освободившееся после испытаний оборудование руководство КМЗ решило передать на благотворительность, а именно "Дому тигра". По словам Даниленко, участие в благотворительных проектах — часть философии компании.
