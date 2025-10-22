В хосписе "Дом тигра" в Петербурге рассказали о подготовке к зиме

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Хоспис "Дом тигра" в Санкт-Петербурге проведет зиму в тепле благодаря помощи военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" , сообщил РИА Новости руководитель учреждения Дмитрий Ким.

Накануне КМЗ передал хоспису дизельный генератор с блоком управления. Поэтому зимой не будет перебоев с электричеством в операционном блоке и с отоплением домиков для животных.

"Огромная благодарность добрым людям из КМЗ. Мы единственная некоммерческая организация в стране, кому доверили двух амурских тигров Тигуана и Форестера, которые пострадали от рук браконьеров. Они находятся у нас на лечении и не могут вернуться в дикую природу. Всего у нас 30 крупных кошек, в основном тигров", — сказал Ким.

Денис Пушилин. Он добавил, что с новых территорий в "Дом тигра" привезли Понтиака, который попал под обстрел и лишился лапы. Он прекрасно уживается с остальными тиграми. Тигрицу из Мариуполя Опельку подарил Санкт-Петербургу глава ДНР

"Ее выхаживала собака, и, к сожалению, она не всегда может дать нужный комплекс витаминов, поэтому кошка попала к нам на восстановление. И сейчас чувствует себя хорошо. Также из новых территорий у нас набирается сил тигренок Екатерина, Катюша. Ее также изъяли у браконьеров. Есть еще львица Победа, животных много, и за каждым из них нужен уход, тепло и забота", — рассказал Ким.

По его словам, команда волонтеров и врачей хосписа примерно раз в четыре-пять месяцев выезжает в новые регионы, чтобы помогать животным на местах.

"Если есть необходимость, то забираем животных к себе в хоспис для оказания более качественной помощи и лечения", — заключил руководитель "Дома тигра".

Управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко объяснил, что холдинг завершил тестовые испытания блока управления дизельными генераторами, на разработку которого получил субсидию от Агентства по технологическому развитию . Блок применяется для переключения нагрузки между основным и резервным источниками тока в автоматическом режиме, что обеспечивает бесперебойное электроснабжение при авариях в основной сети.