Российские войска освободили два села в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 22.10.2025 (обновлено: 14:11 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/svo-2049826712.html
Российские войска освободили два села в зоне СВО
Российские войска взяли под контроль два села в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило Минобороны.
2025-10-22T13:51:00+03:00
2025-10-22T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
запорожская область
украина
днепропетровская область
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
запорожская область, украина, вооруженные силы украины, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность

Российские войска освободили два села в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Ивановка в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Центр освободили село Ивановка в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Ивановка в Днепропетровской области
При этом группировка "Восток" освободила Павловку в Запорожской области.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение семи механизированным, двум десантно-штурмовым, штурмовой и егерской бригадам, двум штурмовым полкам ВСУ, двум бригадам морской пехоты и трем бригадам Нацгвардии Украины в районах Гришино, Сергеевки, Кучерова Яра, Николайполья, Торецкого, Белицкого, Димитрова и Красноармейска.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Павловка в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили село Павловка в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Павловка в Запорожской области
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
  • около 520 солдат;
  • американский бронеавтомобиль HMMWV;
  • два пикапа.
Группировка "Восток", в свою очередь, нанесла поражение трем механизированным бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ и бригаде теробороны в районах Александровки, Орестополя, Алексеевки, Рыбного, Новоуспеновского, Зеленого Гая и Вишневого.
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО
В Киевской области уничтожили штабной бункер офицеров НАТО
09:07
Там потери украинской армии составили:
  • более 315 военнослужащих;
  • три боевые бронемашины;
  • пять автомобилей;
  • два артиллерийских орудия;
  • две станции радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
 
 
