"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области", — говорится в сводке.

За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:

Группировка "Восток", в свою очередь, нанесла поражение трем механизированным бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ и бригаде теробороны в районах Александровки, Орестополя, Алексеевки, Рыбного, Новоуспеновского, Зеленого Гая и Вишневого.