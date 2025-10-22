Российские войска освободили два села в зоне СВО

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области", — говорится в сводке.
При этом группировка "Восток" освободила Павловку в Запорожской области.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение семи механизированным, двум десантно-штурмовым, штурмовой и егерской бригадам, двум штурмовым полкам ВСУ, двум бригадам морской пехоты и трем бригадам Нацгвардии Украины в районах Гришино, Сергеевки, Кучерова Яра, Николайполья, Торецкого, Белицкого, Димитрова и Красноармейска.
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
- около 520 солдат;
- американский бронеавтомобиль HMMWV;
- два пикапа.
Группировка "Восток", в свою очередь, нанесла поражение трем механизированным бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ и бригаде теробороны в районах Александровки, Орестополя, Алексеевки, Рыбного, Новоуспеновского, Зеленого Гая и Вишневого.
Там потери украинской армии составили:
- более 315 военнослужащих;
- три боевые бронемашины;
- пять автомобилей;
- два артиллерийских орудия;
- две станции радиоэлектронной борьбы.
