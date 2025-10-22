Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 315 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/svo-2049819343.html
ВСУ за сутки потеряли более 315 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли более 315 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 22.10.2025
ВСУ за сутки потеряли более 315 боевиков в зоне действий "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение вглубь обороны противника, ВСУ за сутки потеряли более 315 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:19:00+03:00
2025-10-22T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716799_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_7dd04d7654e53f1e5857ed7763423d81.jpg
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли более 315 боевиков в зоне действий "Востока"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 315 военных в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение вглубь обороны противника, ВСУ за сутки потеряли более 315 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника… Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Александровка, Орестополь, Алексеевка Днепропетровской области, Рыбное, Новоуспеновское, Зеленый Гай и Вишневое Запорожской области. Противник потерял более 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ВС России освободили Ивановку Днепропетровской области
13:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
