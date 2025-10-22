https://ria.ru/20251022/svo-2049819343.html
ВСУ за сутки потеряли более 315 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли более 315 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 22.10.2025
ВСУ за сутки потеряли более 315 боевиков в зоне действий "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение вглубь обороны противника, ВСУ за сутки потеряли более 315 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:19:00+03:00
2025-10-22T13:19:00+03:00
2025-10-22T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716799_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_7dd04d7654e53f1e5857ed7763423d81.jpg
https://ria.ru/20251022/svo-2049818474.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716799_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_e078ced82670e1491d4ff5c2967da4c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли более 315 боевиков в зоне действий "Востока"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 315 военных в зоне действий "Востока"