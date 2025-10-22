Рейтинг@Mail.ru
Экс-главврачу в Дагестане заменили условный срок на реальный
22:06 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/sud-2049943255.html
Экс-главврачу в Дагестане заменили условный срок на реальный
Экс-главврачу в Дагестане заменили условный срок на реальный
происшествия, республика дагестан, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Россия
МАХАЧКАЛА, 22 окт - РИА Новости. Верховный суд Дагестана заменил бывшему главному врачу Республиканского центра инфекционных болезней, осужденной за приобретение неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких в период пандемии, условный срок лишения свободы на реальный, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Ранее суд первой инстанции признал экс-главврача виновной в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) и назначил ей условное наказание. Однако гособвинитель подал апелляцию на приговор.
"Верховный суд Республики Дагестан ужесточил приговор бывшему главному врачу Республиканского центра инфекционных болезней… Учитывая высокую общественную опасность преступления, тяжесть последствий и то, что осужденная не возместила причиненный ущерб, суд пришел к выводу, что ее исправление возможно только в условиях изоляции. Условное наказание было отменено. Ей окончательно назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Судебная коллегия по уголовным делам ВС Дагестана в ходе апелляционного рассмотрения переквалифицировала действия осужденной на статью о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).
Уголовное дело связано с событиями марта 2020 года. Установлено, что в разгар пандемии COVID-19 руководитель медучреждения приняла и подписала акты о вводе в эксплуатацию восьми аппаратов ИВЛ немецкого производства, зная об их некомплектности и непригодности для использования. В результате минздраву Дагестана был причинен ущерб на 24 миллиона рублей – эти деньги, выделенные из федерального бюджета, перечислили поставщику непригодного оборудования.
Кроме того, в самый острый период пандемии медицинские учреждения Дагестана лишились возможности получить новые, исправные аппараты ИВЛ для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. А приобретенное оборудование лежало на складе и не использовалось.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Суд в Улан-Удэ запретил работу компании "Восток" на 90 суток
