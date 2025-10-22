Экс-главврачу в Дагестане заменили условный срок на реальный

МАХАЧКАЛА, 22 окт - РИА Новости. Верховный суд Дагестана заменил бывшему главному врачу Республиканского центра инфекционных болезней, осужденной за приобретение неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких в период пандемии, условный срок лишения свободы на реальный, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее суд первой инстанции признал экс-главврача виновной в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ ) и назначил ей условное наказание. Однако гособвинитель подал апелляцию на приговор.

"Верховный суд Республики Дагестан ужесточил приговор бывшему главному врачу Республиканского центра инфекционных болезней… Учитывая высокую общественную опасность преступления, тяжесть последствий и то, что осужденная не возместила причиненный ущерб, суд пришел к выводу, что ее исправление возможно только в условиях изоляции. Условное наказание было отменено. Ей окончательно назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима", – говорится в сообщении.

Судебная коллегия по уголовным делам ВС Дагестана в ходе апелляционного рассмотрения переквалифицировала действия осужденной на статью о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).

Уголовное дело связано с событиями марта 2020 года. Установлено, что в разгар пандемии COVID-19 руководитель медучреждения приняла и подписала акты о вводе в эксплуатацию восьми аппаратов ИВЛ немецкого производства, зная об их некомплектности и непригодности для использования. В результате минздраву Дагестана был причинен ущерб на 24 миллиона рублей – эти деньги, выделенные из федерального бюджета, перечислили поставщику непригодного оборудования.