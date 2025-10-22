Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье. Архивное фото

© Getty Images / Massimiliano Donati Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье

Суд в Италии возобновит рассмотрение дела об экстрадиции Кузнецова

РИМ, 22 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Суд итальянской Болоньи в четверг начнет новое рассмотрение дела об экстрадиции в ФРГ гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, говорится в заявлении его адвоката Николы Канестрини, поступившем в РИА Новости.

На минувшей неделе Верховный кассационный суд Италии отменил решение о выдаче Германии Кузнецова и назначил новое судебное разбирательство. Польский суд 17 октября постановил отказать в выдаче Германии подозреваемого в теракте на газопроводе " Северный поток " гражданина Украины Владимира Журавлева и освободил его в зале суда.

"Центральная роль будет отведена уже реализуемым международным инициативам: защита будет ходатайствовать о задействовании Евроюста, чтобы получить копию польского решения, признающего функциональный иммунитет за соучастником, а также датского решения, которое предположительно закрыло параллельное производство по тем же фактам", - говорится в документе.

В комментарии РИА Новости Канестрини заявил, что Кузнецов примет участие в заседании лично.

"В рамках предыдущего процесса причиной отмены решения стало именно его участие по видеосвязи", - пояснил собеседник агентства.

Подобный формат объяснялся тем, что немецкое обвинение в саботаже итальянский суд решил интерпретировать как терроризм, что сделало невозможной доставку Кузнецова на заседания в Болонью.

Адвокат подчеркнул, что считает маловероятным вынесение решения об экстрадиции Кузнецова по итогам заседания.

По словам Канестрини, защита украинца намерена ходатайствовать о проведении открытого процесса, чтобы "обеспечить необходимый общественный контроль за процессом, имеющим очевидное международное значение". Адвокат намерен ссылаться на режим военного положения на Украине и вооруженного конфликта на ее территории. Новым элементом в процессе, считает адвокат, является освобождение предполагаемого соучастника Кузнецова в Польше

По его мнению, события вокруг подрыва "Северных потоков" "следует считать военными действиями, совершенными по приказу начальника, на которые распространяется иммунитет". Канестрини привел в пример решение Верховного суда Италии от 2008 года, который оправдал американских солдат за случайное убийство итальянского офицера в Ираке . Защита также намерена поднять вопрос о том, что вменяемые Журавлеву факты "следует считать политическими преступлениями" в соответствии с положениями итальянской конституции о том, что правовое положение иностранцев в стране регулируется законодательством Италии, которые должны воспрепятствовать экстрадиции в ФРГ.

Суд Болоньи 16 сентября постановил выдать арестованного в Италии Кузнецова немецким властям. Защита Кузнецова требует отмены решения об экстрадиции и проведения процесса заново.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу экстрадиции гражданина Украины в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался. После ареста он содержался в тюрьме под городом Феррара в строгих условиях из-за того, что Германия вменяет ему преступления террористического характера. Это же обстоятельство помешало ему принять личное участие в процессе об экстрадиции.

Защита Кузнецова заявила о его невиновности и в качестве довода о недопустимости экстрадиции приводила ситуацию с условиями тюремного заключения в Германии. Адвокат Канестрини строил линию защиту на основании того, что Кузнецов как бывший офицер не может подвергаться преследованию за военную операцию безотносительно того, принимал ли он в ней участие или нет. По мнению адвоката, подобное обстоятельство подпадает под принцип неподсудности, согласно которому военный не может преследоваться за приказы начальства. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ , но на процессе заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к операции.

Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Согласно документам, Кузнецову вменяются три обвинения: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий. Апелляционный суд Болоньи, рассматривая дело Кузнецова, воспользовался положениями статьи о терроризме, которую посчитал соответствующей немецкому обвинению в саботаже.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.