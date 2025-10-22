Суд арестовал уличного музыканта Женьку Радость на 14 дней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток уличного музыканта Евгения Михайлова, выступающего под псевдонимом Женька Радость, на которого составили протоколы за хулиганство и дискредитацию Вооруженных Сил РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.