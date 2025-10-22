Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал уличного музыканта Женьку Радость на 14 дней - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 22.10.2025 (обновлено: 15:22 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/sud-2049849017.html
Суд арестовал уличного музыканта Женьку Радость на 14 дней
Суд арестовал уличного музыканта Женьку Радость на 14 дней - РИА Новости, 22.10.2025
Суд арестовал уличного музыканта Женьку Радость на 14 дней
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток уличного музыканта Евгения Михайлова, выступающего под псевдонимом Женька Радость, на которого... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:51:00+03:00
2025-10-22T15:22:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
евгений михайлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049665700_0:413:1920:1493_1920x0_80_0_0_9a593259cf43f1cd929a83e2719f3101.jpg
https://ria.ru/20251020/protokol-2049462854.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049665700_0:318:1920:1758_1920x0_80_0_0_95a2f304a785bc2d4015eae97625066a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, евгений михайлов
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Евгений Михайлов
Суд арестовал уличного музыканта Женьку Радость на 14 дней

Суд в Екатеринбурге арестовал уличного музыканта Женьку Радость на 14 дней

© Фото : соцсети музыкантаУличный музыкант Женька Радость (Евгений Михайлов)
Уличный музыкант Женька Радость (Евгений Михайлов) - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : соцсети музыканта
Уличный музыкант Женька Радость (Евгений Михайлов). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток уличного музыканта Евгения Михайлова, выступающего под псевдонимом Женька Радость, на которого составили протоколы за хулиганство и дискредитацию Вооруженных Сил РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Евгения Михайлова виновным в совершении административных правонарушений и назначить ему арест на 14 суток", – озвучила судья.
Михайлов был задержан в центре Екатеринбурга за исполнение песни с нецензурной бранью, сообщал накануне агентству его адвокат Федор Акчермышев. Позднее в пресс-службе Верх-Исетского суда РИА Новости сообщили, что музыканту вменяется также дискредитация ВС РФ. Своей вины он не признал.
По данным местных СМИ, Женька Радость – уличный музыкант, часто выступавший в центре Екатеринбурга с песнями различных исполнителей, в том числе признанных иноагентами. В соцсетях он публиковал видео со своими выступлениями в поддержку ранее арестованной в Петербурге другой уличной певицы – Наоко.
В понедельник руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила РИА Новости о составлении протокола о дискредитации ВС РФ в отношении уличной певицы из Петербурга Дианы Логиновой (псевдоним Наоко), которая сейчас отбывает административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, после исполнения песни Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев, признан в РФ иностранным агентом) "Светлая полоса".
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Певица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
На уличную певицу из Петербурга составили протокол после песни Noize MC*
20 октября, 19:17
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияЕвгений Михайлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала