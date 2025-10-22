Суд арестовал уличного музыканта Женьку Радость на 14 дней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток уличного музыканта Евгения Михайлова, выступающего под псевдонимом Женька Радость, на которого составили протоколы за хулиганство и дискредитацию Вооруженных Сил РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Евгения Михайлова виновным в совершении административных правонарушений и назначить ему арест на 14 суток", – озвучила судья.
Михайлов был задержан в центре Екатеринбурга за исполнение песни с нецензурной бранью, сообщал накануне агентству его адвокат Федор Акчермышев. Позднее в пресс-службе Верх-Исетского суда РИА Новости сообщили, что музыканту вменяется также дискредитация ВС РФ. Своей вины он не признал.
По данным местных СМИ, Женька Радость – уличный музыкант, часто выступавший в центре Екатеринбурга с песнями различных исполнителей, в том числе признанных иноагентами. В соцсетях он публиковал видео со своими выступлениями в поддержку ранее арестованной в Петербурге другой уличной певицы – Наоко.
В понедельник руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила РИА Новости о составлении протокола о дискредитации ВС РФ в отношении уличной певицы из Петербурга Дианы Логиновой (псевдоним Наоко), которая сейчас отбывает административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, после исполнения песни Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев, признан в РФ иностранным агентом) "Светлая полоса".
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента