Сийярто прибыл в США для переговоров
21:38 22.10.2025 (обновлено: 21:46 22.10.2025)
Сийярто прибыл в США для переговоров
Прибытие Петера Сийярто в Госдепартамент
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Госдепартамент для переговоров с госсекретарем США Марко Рубио. Перед встречей с Рубио Сийярто заявлял, что Венгрия продолжает подготовку к саммиту Путина и Трампа, фейки о его отмене не должны никого обмануть.
в мире, россия, сша, москва, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Сийярто прибыл в США для переговоров

Сийярто прибыл в Госдеп США для переговоров с Рубио

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Госдеп США для переговоров с госсекретарем Марко Рубио, передает корреспондент РИА Новости.
Кортеж венгерского министра подъехал к зданию Госдепа около 14:00 по местному времени (21:00 мск).
На прошлой неделе лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Рубио встретится с Нетаньяху в Израиле
В мире, Россия, США, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
 
 
