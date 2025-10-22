В ЕС жалуются на "лето унижения" из-за переговоров с США, пишет Economist

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Чиновники в Брюсселе сетуют на "лето унижения", вызванное "односторонними" торговыми переговорами с США, пишет журнал Economist.
"В интервью чиновники в Брюсселе с нетерпением ворчат по поводу "лета унижения" посредством односторонних торговых переговоров с Америкой", - говорится в сообщении журнала.
Впрочем, как отмечает издание, Евросоюзу было бы нереалистично надеяться на защиту своей самооценки с учетом мощи Штатов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. При этом сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
