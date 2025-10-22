Рейтинг@Mail.ru
В ЕС жалуются на "лето унижения" из-за переговоров с США, пишет Economist - РИА Новости, 22.10.2025
14:59 22.10.2025
В ЕС жалуются на "лето унижения" из-за переговоров с США, пишет Economist
В ЕС жалуются на "лето унижения" из-за переговоров с США, пишет Economist - РИА Новости, 22.10.2025
В ЕС жалуются на "лето унижения" из-за переговоров с США, пишет Economist
Чиновники в Брюсселе сетуют на "лето унижения", вызванное "односторонними" торговыми переговорами с США, пишет журнал Economist. РИА Новости, 22.10.2025
в мире, сша, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС жалуются на "лето унижения" из-за переговоров с США, пишет Economist

Economist: чиновники в ЕС пожаловались на лето унижения из-за переговоров с США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Чиновники в Брюсселе сетуют на "лето унижения", вызванное "односторонними" торговыми переговорами с США, пишет журнал Economist.
"В интервью чиновники в Брюсселе с нетерпением ворчат по поводу "лета унижения" посредством односторонних торговых переговоров с Америкой", - говорится в сообщении журнала.
Впрочем, как отмечает издание, Евросоюзу было бы нереалистично надеяться на защиту своей самооценки с учетом мощи Штатов.
"Нет смысла жаловаться на (президента США Дональда - ред.) Трампа", - приводит Economist слова одного из чиновников ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. При этом сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Пушков: единства ЕС и США по Украине при Трампе не будет
18 октября, 20:23
 
В миреСШАБрюссельДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
