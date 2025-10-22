Спецоперация, 22 октября: ВС России освободили Ивановку и Павловку

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ВС РФ освободили населенные пункты Ивановка в Днепропетровской области и Павловка в Запорожской области. Украинские войска потеряли за сутки до 1525 военнослужащих, четыре танка и десять бронемашин, ПВО сбила ночью 33 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.10.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.10.2025
Российская армия взяла под контроль Ивановку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ потеряли до 1525 военных и 4 танка
Украинские войска за сутки потеряли до 1525 военнослужащих, четыре танка и десять бронемашин, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
Также в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России в ночь на среду Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Силы ПВО сбили ночью 33 украинских БПЛА над Россией
В ночь на среду дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА – над территорией Ленинградской области, три БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над территорией Ростовской области, три БПЛА – над территорией Псковской области, три БПЛА – над акваторией Черного моря, два БПЛА – над территорией Новгородской области, один БПЛА – над территорией Орловской области, один БПЛА – над территорией Тверской области и один БПЛА – над территорией Тульской области.
Саммит в Будапеште
Венгрия не станет арестовывать президента России Владимира Путина по иску Международного уголовного суда (МУС), если он приедет в страну, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Россия продолжает подготовку к проведению возможного саммита президентов РФ и США, но считает, что нужно в первую очередь сосредоточиться на его содержании, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Сроки встречи Путина и Трампа не были определены, их еще предстоит определить, заявил пресс-секретарь президента РФ.
Трамп заявил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с российским лидером.
Слухи и фейки о якобы отмене саммита РФ - США в Будапеште распускают провоенные политики через свои СМИ с целью сорвать встречу, заявил Сийярто.
Поджигатели войны боятся саммита лидеров России и США, однако диалог ради мира одержит верх, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Западные заявления
Президент США заявил, что украинский конфликт мог закончиться третьей мировой, но теперь будет урегулирован, потому что этого хотят российский лидер и Владимир Зеленский.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что мир на Украине невозможен без территориальных уступок со стороны Киева. Он отметил, что Европейский союз должен способствовать переговорам об урегулировании ситуации на Украине, а не чинить им препятствия.
Превосходство в воздухе
На один украинский дрон под Красноармейском в ДНР приходится два или три российских, рассказал журналистам пленный украинский военнослужащий Виталий Немец.
Немец добавил, что он попал в плен из-за того, что бронетехника не могла доезжать до передовой, объяснив это давлением российских FPV-дронов. В итоге военнопленный остался на позиции без поддержки, поэтому, когда российские войска подошли к его укрытию, он предпочел сдаться.
Экипаж танка ВС РФ 15 часов лежал у подбитой машины, отбиваясь от обстрелов ВСУ
Бойцы танкового батальона Южного военного округа, действующего в интересах группировки ВС РФ "Центр", во время выполнения боевой задачи попали под огонь противника — их техника была поражена противотанковой ракетой.
Как рассказал РИА Новости старший механик-водитель с позывным "Колючий", после попадания ракеты экипаж оказался под обстрелом и более 15 часов провёл под горящим танком.
По его словам, противник продолжал атаковать, применяя FPV-дроны и сбрасывая боеприпасы на повреждённую машину.
Зверства ТЦК
Территориальные центры комплектования на Украине, выполняющие функции военкоматов, отправляют уклонистов и тех, кто самовольно оставил часть, сразу на передовую, рассказал журналистам пленный украинский военнослужащий Немец.
Он добавил, что тех, кто сопротивляется ТЦК, сразу же отправляют на самые горячие участки фронта, откуда люди не возвращаются.
