Спецоперация, 22 октября: ВС России освободили Ивановку и Павловку

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ВС РФ освободили населенные пункты Ивановка в Днепропетровской области и Павловка в Запорожской области. Украинские войска потеряли за сутки до 1525 военнослужащих, четыре танка и десять бронемашин, ПВО сбила ночью 33 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.10.2025 © Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.10.2025

Российская армия взяла под контроль Ивановку в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ потеряли до 1525 военных и 4 танка

Украинские войска за сутки потеряли до 1525 военнослужащих, четыре танка и десять бронемашин, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

Также в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России в ночь на среду Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты самол ет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Силы ПВО сбили ночью 33 украинских БПЛА над Россией

Саммит в Будапеште

Россия продолжает подготовку к проведению возможного саммита президентов РФ и США, но считает, что нужно в первую очередь сосредоточиться на его содержании, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Сроки встречи Путина и Трампа не были определены, их еще предстоит определить, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Трамп заявил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с российским лидером.

Слухи и фейки о якобы отмене саммита РФ - США в Будапеште распускают провоенные политики через свои СМИ с целью сорвать встречу, заявил Сийярто.

Поджигатели войны боятся саммита лидеров России и США, однако диалог ради мира одержит верх, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Западные заявления

Президент США заявил, что украинский конфликт мог закончиться третьей мировой, но теперь будет урегулирован, потому что этого хотят российский лидер и Владимир Зеленский

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что мир на Украине невозможен без территориальных уступок со стороны Киева . Он отметил, что Европейский союз должен способствовать переговорам об урегулировании ситуации на Украине, а не чинить им препятствия.

Превосходство в воздухе

На один украинский дрон под Красноармейском в ДНР приходится два или три российских, рассказал журналистам пленный украинский военнослужащий Виталий Немец.

Немец добавил, что он попал в плен из-за того, что бронетехника не могла доезжать до передовой, объяснив это давлением российских FPV-дронов. В итоге военнопленный остался на позиции без поддержки, поэтому, когда российские войска подошли к его укрытию, он предпочел сдаться.

Экипаж танка ВС РФ 15 часов лежал у подбитой машины, отбиваясь от обстрелов ВСУ

Бойцы танкового батальона Южного военного округа, действующего в интересах группировки ВС РФ "Центр", во время выполнения боевой задачи попали под огонь противника — их техника была поражена противотанковой ракетой.

Как рассказал РИА Новости старший механик-водитель с позывным "Колючий", после попадания ракеты экипаж оказался под обстрелом и более 15 часов провёл под горящим танком.

По его словам, противник продолжал атаковать, применяя FPV-дроны и сбрасывая боеприпасы на повреждённую машину.

Зверства ТЦК

Территориальные центры комплектования на Украине, выполняющие функции военкоматов, отправляют уклонистов и тех, кто самовольно оставил часть, сразу на передовую, рассказал журналистам пленный украинский военнослужащий Немец.