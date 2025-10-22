https://ria.ru/20251022/sovfed-2049831542.html
Набиуллина выступит на заседании Совфеда 29 октября
Набиуллина выступит на заседании Совфеда 29 октября - РИА Новости, 22.10.2025
Набиуллина выступит на заседании Совфеда 29 октября
Сенаторы пригласили главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину выступить на заседании палаты 29 октября. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:58:00+03:00
2025-10-22T13:58:00+03:00
2025-10-22T13:58:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:81:2047:1232_1920x0_80_0_0_21a6032dca7f834863d83b2ee2cd79e0.jpg
https://ria.ru/20251021/ekonomika-2049662182.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:75:2047:1610_1920x0_80_0_0_28a31bed1702ae67bbd23d5944471240.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, совет федерации рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Совет Федерации РФ
Набиуллина выступит на заседании Совфеда 29 октября
Совфед пригласил Набиуллину выступить заседании Совфеда 29 октября