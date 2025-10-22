Совфед ратифицировал договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Венесуэлой о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве.

Договор был подписан в городе Москве 7 мая 2025 года.

В договоре отмечается, что стороны решительно выступают против односторонних принудительных и ограничительных мер (санкций), в том числе экстерриториального характера, которые представляют собой нарушение устава ООН и других общепризнанных норм и принципов международного права.

Стороны также предпринимают солидарные усилия в целях борьбы с наследием и фальсификацией истории колониализма, обличения расизма, геноцида и других преступлений.

Согласно договору, стороны сотрудничают по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, способствуя обеспечению международной стабильности, равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств.

Стороны сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, и снижение их нагрузки на окружающую среду за счет применения передовых технологий добычи, расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе, сказано в документе.

Более того, стороны договора способствуют формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры.