Совфед ратифицировал договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 22.10.2025
11:17 22.10.2025
Совфед ратифицировал договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве
Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Венесуэлой о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. РИА Новости, 22.10.2025
венесуэла, москва, россия, совет федерации рф, оон
Венесуэла, Москва, Россия, Совет Федерации РФ, ООН
Здание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Венесуэлой о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве.
Договор был подписан в городе Москве 7 мая 2025 года.
Президент России Владимир Путин
Путин внес на ратификацию договор о сотрудничестве с Венесуэлой
16 октября, 09:40
В договоре отмечается, что стороны решительно выступают против односторонних принудительных и ограничительных мер (санкций), в том числе экстерриториального характера, которые представляют собой нарушение устава ООН и других общепризнанных норм и принципов международного права.
Стороны также предпринимают солидарные усилия в целях борьбы с наследием и фальсификацией истории колониализма, обличения расизма, геноцида и других преступлений.
Согласно договору, стороны сотрудничают по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, способствуя обеспечению международной стабильности, равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств.
Стороны сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, и снижение их нагрузки на окружающую среду за счет применения передовых технологий добычи, расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе, сказано в документе.
Подписание договора о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
7 мая, 17:10
Более того, стороны договора способствуют формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры.
Что касается спортивной сферы, то отмечается, что стороны договора развивают связи между спортивными федерациями посредством участия атлетов из двух государств в проводимых на территории РФ и Венесуэлы спортивных соревнованиях и турнирах и реализуют инициативы по иным направлениям профильного сотрудничества. Также стороны развивают культурно-гуманитарные связи посредством проведения перекрестных культурных мероприятий.
Здание Государственной думы России
В ГД рассмотрят ратификацию договора о сотрудничестве с Венесуэлой
17 октября, 08:48
 
Венесуэла Москва Россия Совет Федерации РФ ООН
 
 
