2025-10-22
Совфед денонсировал соглашение с США о плутонии
Совфед денонсировал соглашение с США об утилизации плутония
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Совет Федерации денонсировал соглашение по плутонию между Россией и США.
Его подписали в 2000 году, ратифицировали в 2011-м. Стороны должны были утилизировать 34 тонны оружейного материала, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов.
В пояснительной записке отмечается, что президент Владимир Путин приостановил действие соглашения еще в 2016 году. Причинами стали:
- введение санкций против России;
- принятие закона о поддержке свободы Украины в 2014 году;
- расширение НАТО на восток;
- наращивание военного присутствия США в Европе;
- желание Вашингтона изменить порядок утилизации плутония без согласия Москвы.
Тогда же оговаривались условия возобновления соглашения: сокращение американской военной инфраструктуры в странах НАТО, вступивших в блок после сентября 2000 года; отмена "закона Магнитского" и закона о поддержке Украины, допускающего вмешательство в ее дела; снятие антироссийских санкций и компенсация ущерба. Ни одно из этих условий США не выполнили.
Как подчеркивается в пояснительной записке, их действия служат основанием для денонсации соглашения в соответствии со статьей 62 Венской конвенции.