Совфед денонсировал соглашение с США о плутонии
11:13 22.10.2025 (обновлено: 14:25 22.10.2025)
Совфед денонсировал соглашение с США о плутонии
Совфед денонсировал соглашение с США о плутонии
Совфед денонсировал соглашение с США о плутонии

Совфед денонсировал соглашение с США об утилизации плутония

Заседание Совета Федерации РФ. 22 октября 2025 года
Заседание Совета Федерации РФ. 22 октября 2025 года
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ. 22 октября 2025 года
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Совет Федерации денонсировал соглашение по плутонию между Россией и США.

Его подписали в 2000 году, ратифицировали в 2011-м. Стороны должны были утилизировать 34 тонны оружейного материала, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов.

СМИ: США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию
СМИ: США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию
01:45
В пояснительной записке отмечается, что президент Владимир Путин приостановил действие соглашения еще в 2016 году. Причинами стали:
  • введение санкций против России;
  • принятие закона о поддержке свободы Украины в 2014 году;
  • расширение НАТО на восток;
  • наращивание военного присутствия США в Европе;
  • желание Вашингтона изменить порядок утилизации плутония без согласия Москвы.
Тогда же оговаривались условия возобновления соглашения: сокращение американской военной инфраструктуры в странах НАТО, вступивших в блок после сентября 2000 года; отмена "закона Магнитского" и закона о поддержке Украины, допускающего вмешательство в ее дела; снятие антироссийских санкций и компенсация ущерба. Ни одно из этих условий США не выполнили.
Как подчеркивается в пояснительной записке, их действия служат основанием для денонсации соглашения в соответствии со статьей 62 Венской конвенции.
В Госдуме допустили возврат к рассмотрению соглашения с США по плутонию
В Госдуме допустили возврат к рассмотрению соглашения с США по плутонию
8 октября, 14:51
 
США Россия Москва Совет Федерации РФ НАТО
 
 
