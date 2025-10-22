Совфед денонсировал соглашение с США о плутонии

Его подписали в 2000 году, ратифицировали в 2011-м. Стороны должны были утилизировать 34 тонны оружейного материала, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов.

В пояснительной записке отмечается, что президент Владимир Путин приостановил действие соглашения еще в 2016 году. Причинами стали: