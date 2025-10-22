В США сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. ВС России нарастили парк уникальных танков Т-80, доказавших свое превосходство в самых тяжелых боях, пишет Military Watch Magazine.
"Российская армия быстро наращивает количество находящихся на вооружении основных боевых танков Т-80, по достоинству оценив уникальные возможности этой машины, включая высочайшую мобильность", — говорится в материале.
Издание отмечает, что Т-80 обладает высокой скоростью при движении вперед и на обратном ходу, а также может похвастаться низким уровнем шума двигателя и отличной приспособленностью к низким температурам.
В начале октября, Центр анализа мировой торговли оружием в своем докладе "Мировой рынок бронетанковой техники: фавориты и аутсайдеры" отметил, что Россия входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров танков в мире наряду с Китаем и США, однако у нее есть одно неоспоримое преимущество – российские танки проверены боевыми действиями на СВО. В ходе более чем трех лет специальной военной операции на Украине были выполнены многочисленные доработки техники, включая танки Т-62Б, Т-72Б3/М, Т-80БВМ, Т-90 ранних модификаций, равно как и находящейся в серийном производстве Т-90М.
С начала СВО объемы выпуска на предприятиях Концерна "Уралвагонзавод", поставляющего Российской армии танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", а также специальную технику, кратно увеличились. Ведется постоянная работа по улучшению тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в их конструкцию внесено более 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и маневренности.