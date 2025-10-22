Рейтинг@Mail.ru
СМИ: разговор Путина и Трампа дал надежду на проведение саммита Россия-США - РИА Новости, 22.10.2025
01:25 22.10.2025
СМИ: разговор Путина и Трампа дал надежду на проведение саммита Россия-США
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа дал Вашингтону надежду на то, что встреча глав двух государств всё-таки...
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
россия
сша
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа дал Вашингтону надежду на то, что встреча глав двух государств всё-таки может состояться, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Ранее Трамп, говоря о встрече с Путиным, заявил, что пока не было принято решение, так как ему не хотелось бы терять время впустую. Он добавил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России.
В миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
