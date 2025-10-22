СМИ: разговор Путина и Трампа дал надежду на проведение саммита Россия-США

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа дал Вашингтону надежду на то, что встреча глав двух государств всё-таки может состояться, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"В телефонном разговоре с Трампом на прошлой неделе Путин дал понять, что он открыт к обсуждению некоторых вопросов, которые могли бы помочь преодолеть расхождения в позициях США и России. Это дало некоторую надежду на проведение нового саммита Трампа и Путина в будущем, даже если он не произойдёт так быстро, как Трамп впервые обозначил после объявления о предстоящей встрече в Будапеште", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.