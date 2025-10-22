Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко и Федорищев обсудили поддержку самарских семей и бойцов СВО - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/samara-2049931592.html
Матвиенко и Федорищев обсудили поддержку самарских семей и бойцов СВО
Матвиенко и Федорищев обсудили поддержку самарских семей и бойцов СВО - РИА Новости, 22.10.2025
Матвиенко и Федорищев обсудили поддержку самарских семей и бойцов СВО
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили на рабочей встрече поддержку военнослужащих СВО и... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T20:25:00+03:00
2025-10-22T20:25:00+03:00
общество
самарская область
валентина матвиенко
совет федерации рф
вячеслав федорищев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962135752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_328722fe4042a1c2e4deca4f3cb5dd79.jpg
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962135752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7cbe13ce6e06745f31785bc117001fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, самарская область, валентина матвиенко, совет федерации рф, вячеслав федорищев, россия
Общество, Самарская область, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Вячеслав Федорищев, Россия
Матвиенко и Федорищев обсудили поддержку самарских семей и бойцов СВО

Самарский губернатор и председатель СФ обсудили поддержку семей и бойцов СВО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода России. Самара
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Города России. Самара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили на рабочей встрече поддержку военнослужащих СВО и семей с детьми, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
«
"В среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Основными темами беседы стали меры поддержки участников специальной военной операции и семей с детьми. Глава региона сообщил, что благодаря плотной работе с комитетами Совета Федерации в Самарской области стали реализовываться лучшие практики, направленные на поддержку бойцов СВО", - говорится в сообщении областного правительства.
Губернатор рассказал о работе центров "Сердце воина", где военнослужащим СВО и их семьям оказывается психологическая помощь. Также Федорищев представил проект "Zа Любовь", предусматривающий поддержку беременных жен бойцов СВО. Губернатор уточнил, что Любовь - это имя девочки, которая родилась, когда ее отец уже погиб. Сейчас в регионе уже 25 таких детей, им уделяется особое внимание.
Матвиенко поддержала этот проект, отметив его важность.
Говоря о вопросах демографии, губернатор сообщил о проведении в регионе десятилетия многодетной семьи.
"Это прямое продолжение политики президента. Необходимо, чтобы в каждой госпрограмме и подпрограмме была поддержка многодетных семей", - отметил Федорищев.
По словам губернатора, демографическая ситуация в регионе меняется за последние несколько лет благодаря поддержке правительства России. При этом в регионе принимаются дополнительные меры - например, уже увеличены выплаты до 200 тысяч рублей студенткам при постановке на учет по беременности.
"Это хорошая история. Потому что нам надо, чтобы молодые семьи были. Студенческие семьи — это большой резерв. Если создавать условия, поддержать молодых ребят, конечно, рождаемость будет выше", - подытожила Матвиенко.
 
ОбществоСамарская областьВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВячеслав ФедорищевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала