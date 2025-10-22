Матвиенко и Федорищев обсудили поддержку самарских семей и бойцов СВО

САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили на рабочей встрече поддержку военнослужащих СВО и семей с детьми, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
«
"В среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Основными темами беседы стали меры поддержки участников специальной военной операции и семей с детьми. Глава региона сообщил, что благодаря плотной работе с комитетами Совета Федерации в Самарской области стали реализовываться лучшие практики, направленные на поддержку бойцов СВО", - говорится в сообщении областного правительства.
Губернатор рассказал о работе центров "Сердце воина", где военнослужащим СВО и их семьям оказывается психологическая помощь. Также Федорищев представил проект "Zа Любовь", предусматривающий поддержку беременных жен бойцов СВО. Губернатор уточнил, что Любовь - это имя девочки, которая родилась, когда ее отец уже погиб. Сейчас в регионе уже 25 таких детей, им уделяется особое внимание.
Матвиенко поддержала этот проект, отметив его важность.
Говоря о вопросах демографии, губернатор сообщил о проведении в регионе десятилетия многодетной семьи.
"Это прямое продолжение политики президента. Необходимо, чтобы в каждой госпрограмме и подпрограмме была поддержка многодетных семей", - отметил Федорищев.
По словам губернатора, демографическая ситуация в регионе меняется за последние несколько лет благодаря поддержке правительства России. При этом в регионе принимаются дополнительные меры - например, уже увеличены выплаты до 200 тысяч рублей студенткам при постановке на учет по беременности.
"Это хорошая история. Потому что нам надо, чтобы молодые семьи были. Студенческие семьи — это большой резерв. Если создавать условия, поддержать молодых ребят, конечно, рождаемость будет выше", - подытожила Матвиенко.