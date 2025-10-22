Матвиенко и Федорищев обсудили поддержку самарских семей и бойцов СВО

САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили на рабочей встрече поддержку военнослужащих СВО и семей с детьми, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Губернатор рассказал о работе центров "Сердце воина", где военнослужащим СВО и их семьям оказывается психологическая помощь. Также Федорищев представил проект "Zа Любовь", предусматривающий поддержку беременных жен бойцов СВО. Губернатор уточнил, что Любовь - это имя девочки, которая родилась, когда ее отец уже погиб. Сейчас в регионе уже 25 таких детей, им уделяется особое внимание.

Матвиенко поддержала этот проект, отметив его важность.

Говоря о вопросах демографии, губернатор сообщил о проведении в регионе десятилетия многодетной семьи.

"Это прямое продолжение политики президента. Необходимо, чтобы в каждой госпрограмме и подпрограмме была поддержка многодетных семей", - отметил Федорищев.

По словам губернатора, демографическая ситуация в регионе меняется за последние несколько лет благодаря поддержке правительства России . При этом в регионе принимаются дополнительные меры - например, уже увеличены выплаты до 200 тысяч рублей студенткам при постановке на учет по беременности.