Рябков рассказал о подготовке к саммиту России и США

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия продолжает подготовку к проведению возможного саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но считает, что нужно в первую очередь сосредоточиться на его содержании, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы считаем, что нужно сосредоточиться на содержательной стороне и именно ей заниматься, чем мы и заняты в свете поручений, которые мы имеем. А вопросы о графиках, о форматах, о последовательности шагов - они, по большому счету, производные от содержательной стороны. Поэтому мы продолжаем подготовку", - пояснил он.