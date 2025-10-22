Рейтинг@Mail.ru
12:06 22.10.2025 (обновлено: 12:33 22.10.2025)
Рябков рассказал о подготовке к саммиту России и США
в мире, россия, сша, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп, москва
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Москва
Рябков рассказал о подготовке к саммиту России и США

Рябков сообщил о продолжении подготовки к саммиту России и США

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия продолжает подготовку к проведению возможного саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но считает, что нужно в первую очередь сосредоточиться на его содержании, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы говорим о том, что подготовка к саммиту продолжается. Она может иметь различные формы", - сказал Рябков журналистам.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Турция готова провести саммит России и США, заявила администрация Эрдогана
12:22
Если отрицать то, что контакты официальных представителей РФ и США в рамках тех установок, которые заданы президентом, - это подготовка к саммиту, то тогда могут быть любые выводы, указал дипломат.
"Мы считаем, что нужно сосредоточиться на содержательной стороне и именно ей заниматься, чем мы и заняты в свете поручений, которые мы имеем. А вопросы о графиках, о форматах, о последовательности шагов - они, по большому счету, производные от содержательной стороны. Поэтому мы продолжаем подготовку", - пояснил он.
Накануне президент США Дональд Трамп, говоря о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что пока не было принято решение, так как ему не хотелось бы терять время впустую. Он добавил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Сийярто обсудит с Рубио подготовку саммита России и США
дополняется ...
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
