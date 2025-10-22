https://ria.ru/20251022/ryabkov-2049799836.html
Рябков рассказал о подготовке к саммиту России и США
Рябков рассказал о подготовке к саммиту России и США - РИА Новости, 22.10.2025
Рябков рассказал о подготовке к саммиту России и США
Россия продолжает подготовку к проведению возможного саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но считает, что нужно в первую очередь...
Рябков рассказал о подготовке к саммиту России и США
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия продолжает подготовку к проведению возможного саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но считает, что нужно в первую очередь сосредоточиться на его содержании, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы говорим о том, что подготовка к саммиту продолжается. Она может иметь различные формы", - сказал Рябков
журналистам.
Если отрицать то, что контакты официальных представителей РФ
и США
в рамках тех установок, которые заданы президентом, - это подготовка к саммиту, то тогда могут быть любые выводы, указал дипломат.
"Мы считаем, что нужно сосредоточиться на содержательной стороне и именно ей заниматься, чем мы и заняты в свете поручений, которые мы имеем. А вопросы о графиках, о форматах, о последовательности шагов - они, по большому счету, производные от содержательной стороны. Поэтому мы продолжаем подготовку", - пояснил он.
Накануне президент США Дональд Трамп
, говоря о встрече с российским лидером Владимиром Путиным
, заявил, что пока не было принято решение, так как ему не хотелось бы терять время впустую. Он добавил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков
сообщил, что Москва
и Вашингтон
без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште
. По словам Ушакова, столицу Венгрии
в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.