Ректор РГГУ поддержал идею введения обязательного ЕГЭ по истории
Ректор РГГУ поддержал идею введения обязательного ЕГЭ по истории
2025-10-22T21:20:00+03:00
2025-10-22T21:20:00+03:00
2025-10-23T11:11:00+03:00
россия
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Андрей Логинов, комментируя РИА Новости проект приказа Минобрнауки РФ, поддержал инициативу по введению обязательного ЕГЭ по истории для социально-гуманитарных направлений.
Ранее Минобрнауки РФ
предложило в ходе приемной кампании 2027 года дать возможность университетам установить в качестве обязательного ЕГЭ для поступления на ряд специальностей не только обществознание, но и историю.
"В РГГУ
поддерживают инициативу введения обязательного ЕГЭ по истории для поступающих на социально-гуманитарные программы с 2027 года. При этом совершенно верно, что в интересах абитуриентов, уже приступивших к подготовке к экзаменам, а также в целях плавной перенастройки вузовской системы, предлагается переходный период с возможностью выбора университетами между ЕГЭ по истории и обществознанию", - сказал Логинов
.
Он добавил, что данная мера необходима ввиду текущей трансформации российского образования, значимой частью которого становится гуманитарная подготовка, историческая в своей основе.
"Изучение истории формирует уважительное отношение к культурному прошлому общества. Она является важным элементом гражданского воспитания", - заключил ректор РГГУ.
Как уточняется в документе Минобрнауки РФ, речь идет о таких направлениях подготовки как "Социология", "Юриспруденция", "Конфликтология", "Таможенное дело", "Публичная политика и социальные науки", "Реклама и связи с общественностью", "Сервис" и других.