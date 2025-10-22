Ректор РГГУ поддержал идею введения обязательного ЕГЭ по истории

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Андрей Логинов, комментируя РИА Новости проект приказа Минобрнауки РФ, поддержал инициативу по введению обязательного ЕГЭ по истории для социально-гуманитарных направлений.

Он добавил, что данная мера необходима ввиду текущей трансформации российского образования, значимой частью которого становится гуманитарная подготовка, историческая в своей основе.

Как уточняется в документе Минобрнауки РФ, речь идет о таких направлениях подготовки как "Социология", "Юриспруденция", "Конфликтология", "Таможенное дело", "Публичная политика и социальные науки", "Реклама и связи с общественностью", "Сервис" и других.