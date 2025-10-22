Рейтинг@Mail.ru
21:20 22.10.2025 (обновлено: 11:11 23.10.2025)
Ректор РГГУ поддержал идею введения обязательного ЕГЭ по истории
общество, россия, андрей логинов, российский государственный гуманитарный университет, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Андрей Логинов, Российский государственный гуманитарный университет, Социальный навигатор, СН_Образование
Ректор РГГУ поддержал идею введения обязательного ЕГЭ по истории

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Андрей Логинов, комментируя РИА Новости проект приказа Минобрнауки РФ, поддержал инициативу по введению обязательного ЕГЭ по истории для социально-гуманитарных направлений.
Ранее Минобрнауки РФ предложило в ходе приемной кампании 2027 года дать возможность университетам установить в качестве обязательного ЕГЭ для поступления на ряд специальностей не только обществознание, но и историю.
РГГУ поддерживают инициативу введения обязательного ЕГЭ по истории для поступающих на социально-гуманитарные программы с 2027 года. При этом совершенно верно, что в интересах абитуриентов, уже приступивших к подготовке к экзаменам, а также в целях плавной перенастройки вузовской системы, предлагается переходный период с возможностью выбора университетами между ЕГЭ по истории и обществознанию", - сказал Логинов.
Он добавил, что данная мера необходима ввиду текущей трансформации российского образования, значимой частью которого становится гуманитарная подготовка, историческая в своей основе.
"Изучение истории формирует уважительное отношение к культурному прошлому общества. Она является важным элементом гражданского воспитания", - заключил ректор РГГУ.
Как уточняется в документе Минобрнауки РФ, речь идет о таких направлениях подготовки как "Социология", "Юриспруденция", "Конфликтология", "Таможенное дело", "Публичная политика и социальные науки", "Реклама и связи с общественностью", "Сервис" и других.
Ученица перед началом сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Рособрнадзор заявил о готовности к обязательному ЕГЭ по истории
22 июня, 18:08
 
