Приемные семьи из-под Самары приняли 13 детей из Запорожской области

На встрече губернатор также рассказал о поддержке бойцов СВО и их семей. Так, в регионе действует центр "Сердце воина", где в том числе оказывают психологическую поддержку не только вернувшимся военнослужащим, но и их семьям. Еще один проект - "За любовь" - создан для поддержки жен бойцов СВО, причем помощь оказывают супруги военнослужащих.