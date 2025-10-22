Рейтинг@Mail.ru
Приемные семьи из-под Самары приняли 13 детей из Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 22.10.2025
Приемные семьи из-под Самары приняли 13 детей из Запорожской области
Приемные семьи из-под Самары приняли 13 детей из Запорожской области - РИА Новости, 22.10.2025
Приемные семьи из-под Самары приняли 13 детей из Запорожской области
Приемные семьи в Самарской области приняли 13 детей из Запорожской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с председателем Совета Федерации РИА Новости, 22.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Приемные семьи в Самарской области приняли 13 детей из Запорожской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"Конечно же, поддерживаем многодетные семьи. В частности, с уполномоченным по правам ребенка мы за последний месяц приняли из Запорожской области 13 деток", - сказал Федорищев.
Губернатор добавил, что сразу несколько детей из Запорожья приехали в самарскую многодетную семью.
Федорищев также сообщил, что для поддержки беременных студенток-очниц в регионе увеличили размер выплаты до 200 тысяч рублей. Глава региона отметил, что в целом в Самарской области растет число многодетных семей.
На встрече губернатор также рассказал о поддержке бойцов СВО и их семей. Так, в регионе действует центр "Сердце воина", где в том числе оказывают психологическую поддержку не только вернувшимся военнослужащим, но и их семьям. Еще один проект - "За любовь" - создан для поддержки жен бойцов СВО, причем помощь оказывают супруги военнослужащих.
