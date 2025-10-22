https://ria.ru/20251022/rossiya-2049925738.html
Приемные семьи из-под Самары приняли 13 детей из Запорожской области
Приемные семьи в Самарской области приняли 13 детей из Запорожской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с председателем Совета Федерации РИА Новости, 22.10.2025
