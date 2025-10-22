Екатеринбургский музыкант Женька Радость обжалует арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Арест на 14 суток уличного музыканта из Екатеринбурга Евгения Михайлова, известного как Женька Радость, за дискредитацию ВС РФ и хулиганство будет обжалован, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Акчермышев.