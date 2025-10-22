Екатеринбургский музыкант Женька Радость обжалует арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Арест на 14 суток уличного музыканта из Екатеринбурга Евгения Михайлова, известного как Женька Радость, за дискредитацию ВС РФ и хулиганство будет обжалован, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Акчермышев.
"Будем обжаловать, однако такое решение было ожидаемо", сказал собеседник.
Верх-Исетский суд в среду признал Михайлова виновным в совершении административных правонарушений и назначил ему арест на 14 суток. Своей вины Женька Радость не признал.
Михайлов был задержан в центре Екатеринбурга за исполнение песни с нецензурной бранью, сообщал накануне агентству Акчермышев. Позднее в пресс-службе Верх-Исетского суда РИА Новости сообщили, что музыканту вменяется также дискредитация ВС РФ.
По данным местных СМИ, Женька Радость – уличный музыкант, часто выступавший в центре Екатеринбурга с песнями различных исполнителей, в том числе признанных иноагентами. В соцсетях он публиковал видео со своими выступлениями в поддержку ранее арестованной в Петербурге другой уличной певицы – Наоко.
В понедельник руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила РИА Новости о составлении протокола о дискредитации ВС РФ в отношении уличной певицы из Петербурга Дианы Логиновой (псевдоним Наоко), которая сейчас отбывает административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, после исполнения песни Noize MC* "Светлая полоса".
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
