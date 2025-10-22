Рейтинг@Mail.ru
Академик оценил постсоветскую формулу национальной политики России
15:07 22.10.2025
Академик оценил постсоветскую формулу национальной политики России
Академик оценил постсоветскую формулу национальной политики России
Академик оценил постсоветскую формулу национальной политики России

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Формула национальной политики, которая была найдена в постсоветский период, достаточна успешна, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН академик Валерий Тишков.
"Не могу сказать, что в России абсолютно идеальная национальная политика, однако формула, которая была найдена в постсоветский период и выражена в государственных документах, достаточна успешна", - отметил Тишков.
Он добавил, что российская национальная политика стоит на трех китах: обеспечение единства российской гражданской нации, сохранение и поддержка этнокультурного развития народов нашей страны и обеспечение межнационального мира и согласия.
Посетители в Третьяковской галерее перед картиной Шагала - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Образ прошлого и будущего: как музеи сохраняют историческую память
20 октября, 10:52
 
Россия Валерий Тишков Российская академия наук
 
 
