Актуальные финстратегии обсудят на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань"
09:39 22.10.2025 (обновлено: 09:51 22.10.2025)
Актуальные финстратегии обсудят на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань"
россия
санкт-петербург
екатеринбург
втб (банк)
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия, санкт-петербург, екатеринбург, втб (банк), экономика
Россия, Санкт-Петербург, Екатеринбург, ВТБ (банк), Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика
Актуальные финстратегии обсудят на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань"

Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Спикеры на инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань" поделятся актуальными стратегиями и прогнозами, обсудят возможности традиционных и альтернативных финансовых инструментов, сообщает пресс-служба банка.
Мероприятие объединит частных инвесторов, представителей компаний и регулятора. Цель — развитие инвестиционной культуры в России и доступ к профессиональной экспертизе для клиентов во всех регионах страны.
В рамках события эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" презентуют главные инвестиционные идеи до конца 2025 года. Профессионалы фондового рынка проведут инвестиционный интенсив по акциям, облигациям, инструментам коллективных инвестиций. Эксперты в области корпоративных финансов раскроют эффективные практики управления ликвидностью. Также в программе — мастер-классы по структурированию личных и корпоративных финансов и по формированию сбалансированного инвестиционного портфеля.
Важной частью программы станет открытый диалог с эмитентами из Татарстана. Представители компаний расскажут о своем бизнесе, стратегиях развития и финансовых результатах, а также ответят на вопросы участников форума.
Событие пройдет 28 октября в технопарке "ИТ-парк им. Башира Рамеева". Программу можно найти на официальном сайте.
В 2025 году инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" проходит в пяти городах России. Первой площадкой стал Санкт-Петербург (24 сентября), за ним — Екатеринбург (7 октября), а после форума в Казани последует "РОССИЯ ЗОВЕТ! Краснодар" (13 ноября). Завершится событие традиционным 2-дневным мероприятием в Москве.
 
