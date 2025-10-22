https://ria.ru/20251022/rossiya-2049711366.html
Актуальные финстратегии обсудят на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань"
Актуальные финстратегии обсудят на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань"
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Спикеры на инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань" поделятся актуальными стратегиями и прогнозами, обсудят возможности традиционных и альтернативных финансовых инструментов, сообщает пресс-служба банка.
Мероприятие объединит частных инвесторов, представителей компаний и регулятора. Цель — развитие инвестиционной культуры в России
и доступ к профессиональной экспертизе для клиентов во всех регионах страны.
В рамках события эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" презентуют главные инвестиционные идеи до конца 2025 года. Профессионалы фондового рынка проведут инвестиционный интенсив по акциям, облигациям, инструментам коллективных инвестиций. Эксперты в области корпоративных финансов раскроют эффективные практики управления ликвидностью. Также в программе — мастер-классы по структурированию личных и корпоративных финансов и по формированию сбалансированного инвестиционного портфеля.
Важной частью программы станет открытый диалог с эмитентами из Татарстана. Представители компаний расскажут о своем бизнесе, стратегиях развития и финансовых результатах, а также ответят на вопросы участников форума.
Событие пройдет 28 октября в технопарке "ИТ-парк им. Башира Рамеева". Программу можно найти на официальном сайте.
В 2025 году инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" проходит в пяти городах России. Первой площадкой стал Санкт-Петербург
(24 сентября), за ним — Екатеринбург
(7 октября), а после форума в Казани
последует "РОССИЯ ЗОВЕТ! Краснодар" (13 ноября). Завершится событие традиционным 2-дневным мероприятием в Москве
.