Актуальные финстратегии обсудят на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань"

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Спикеры на инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань" поделятся актуальными стратегиями и прогнозами, обсудят возможности традиционных и альтернативных финансовых инструментов, сообщает пресс-служба банка.

Мероприятие объединит частных инвесторов, представителей компаний и регулятора. Цель — развитие инвестиционной культуры в России и доступ к профессиональной экспертизе для клиентов во всех регионах страны.

В рамках события эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" презентуют главные инвестиционные идеи до конца 2025 года. Профессионалы фондового рынка проведут инвестиционный интенсив по акциям, облигациям, инструментам коллективных инвестиций. Эксперты в области корпоративных финансов раскроют эффективные практики управления ликвидностью. Также в программе — мастер-классы по структурированию личных и корпоративных финансов и по формированию сбалансированного инвестиционного портфеля.

Важной частью программы станет открытый диалог с эмитентами из Татарстана. Представители компаний расскажут о своем бизнесе, стратегиях развития и финансовых результатах, а также ответят на вопросы участников форума.

Событие пройдет 28 октября в технопарке "ИТ-парк им. Башира Рамеева". Программу можно найти на официальном сайте.