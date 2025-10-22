Рябков ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова и Рубио

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Договоренностей о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Договоренностей на этот счет нет. Поэтому я заранее предупреждаю тех, кто опять начнет писать об "отмене" чего-то, чтобы они этого не делали", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения газеты Financial Times о том, что Лавров и Рубио могут встретиться в Будапеште 30 октября.
В понедельник Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в котором обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.