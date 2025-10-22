Рейтинг@Mail.ru
Рябков ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова и Рубио - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 22.10.2025 (обновлено: 12:11 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/rjabki-2049799210.html
Рябков ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова и Рубио
Рябков ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова и Рубио - РИА Новости, 22.10.2025
Рябков ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова и Рубио
Договоренностей о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:00:00+03:00
2025-10-22T12:11:00+03:00
в мире
россия
сша
будапешт
сергей лавров
марко рубио
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20251021/vstrecha-2049682711.html
россия
сша
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, будапешт, сергей лавров, марко рубио, сергей рябков
В мире, Россия, США, Будапешт, Сергей Лавров, Марко Рубио, Сергей Рябков
Рябков ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова и Рубио

Рябков: договоренностей о встрече Лаврова и Рубио пока нет

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Договоренностей о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Договоренностей на этот счет нет. Поэтому я заранее предупреждаю тех, кто опять начнет писать об "отмене" чего-то, чтобы они этого не делали", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения газеты Financial Times о том, что Лавров и Рубио могут встретиться в Будапеште 30 октября.
В понедельник Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в котором обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
СМИ: Белый дом не видит необходимости в личной встрече Лаврова и Рубио
Вчера, 18:54
 
В миреРоссияСШАБудапештСергей ЛавровМарко РубиоСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала