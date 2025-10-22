Рейтинг@Mail.ru
13:44 22.10.2025 (обновлено: 13:54 22.10.2025)
Глава МИД Казахстана обсудил с Лавровым подготовку госвизита Токаева
Глава МИД Казахстана обсудил с Лавровым подготовку госвизита Токаева

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 22 октября 2025
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 22 октября 2025
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что обсудил с Сергеем Лавровым подготовку предстоящего государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Россию.
Девятого октября на втором саммите "Центральная Азия - Россия" в Душанбе президент Казахстана сообщил, что его государственный визит в Россию состоится 12 ноября.
"Этот государственный визит призван придать дополнительный мощный импульс всему комплексу сотрудничества, так же, как и годом ранее состоявшийся визит Владимира Путина в Казахстан в ноябре месяце прошлого года... Мы также обсудили вопросы региональной безопасности, координации действий на международных площадках, взаимной поддержки инициатив, в том числе представленными главами наших государств на втором саммите "Центральная Азия - Россия" в Душанбе", - сказал Кошербаев.
Лавров обсудил с главой МИД Казахстана работу по Каспийскому морю
