Рада приняла в I чтении проект бюджета на 2026 год - РИА Новости, 22.10.2025
11:56 22.10.2025
Рада приняла в I чтении проект бюджета на 2026 год
в мире
украина
россия
киев
алексей гончаренко
сергей марченко
украина
россия
киев
2025
в мире, украина, россия, киев, алексей гончаренко, сергей марченко
В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Гончаренко, Сергей Марченко
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Парламент Украины проголосовал за проект бюджета на 2026 год с расходами на оборону около 68 миллиардов долларов, что превышает показатели текущего года, сообщил во вторник украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Украинский премьер-министр Юлия Свириденко 15 сентября сообщала, что правительство согласовало проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов). По ее данным, согласно плану, больше всего средств намерены направить на военные нужды - 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов) или 27,2% ВВП, что на 168,6 миллиарда гривен (4 миллиарда долларов) больше, чем в 2025 году.
"Госбюджет-2026 принят в первом чтении. "За" - 256. Рада проголосовала за постановление о выводах и предложениях к проекту о госбюджете-2026. Это означает, что бюджет принят в первом чтении", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он добавил, что после этого правительство Украины до 3 ноября должно доработать документ с учетом решений Рады и подать обновленный вариант на второе чтение.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
*внесен в список террористов и экстремистов
