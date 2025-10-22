Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 13 дронов ВСУ над Дагестаном, Крымом и Черным морем - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 22.10.2025
ПВО сбила 13 дронов ВСУ над Дагестаном, Крымом и Черным морем
ПВО сбила 13 дронов ВСУ над Дагестаном, Крымом и Черным морем - РИА Новости, 22.10.2025
ПВО сбила 13 дронов ВСУ над Дагестаном, Крымом и Черным морем
ПВО уничтожила 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Республикой Дагестан, Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны... РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
республика дагестан
черное море
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика дагестан
черное море
республика крым
республика дагестан, черное море, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Республика Дагестан, Черное море, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 13 дронов ВСУ над Дагестаном, Крымом и Черным морем

МО РФ: силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ над Дагестаном, Крымом и Черным морем

Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ПВО уничтожила 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Республикой Дагестан, Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России.
"Двадцать второго октября текущего года в период с 07:00 до 11:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь - над территорией Республики Дагестан, три – над акваторией Черного моря и два – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Иначе будет в сто раз хуже: Путин обязан срочно дать Украине передышку
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика ДагестанЧерное мореРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
