https://ria.ru/20251022/pvo-2049793824.html
ПВО сбила 13 дронов ВСУ над Дагестаном, Крымом и Черным морем
ПВО сбила 13 дронов ВСУ над Дагестаном, Крымом и Черным морем - РИА Новости, 22.10.2025
ПВО сбила 13 дронов ВСУ над Дагестаном, Крымом и Черным морем
ПВО уничтожила 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Республикой Дагестан, Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T11:33:00+03:00
2025-10-22T11:33:00+03:00
2025-10-22T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика дагестан
черное море
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20251022/ukraina-2049702212.html
республика дагестан
черное море
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, черное море, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Республика Дагестан, Черное море, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 13 дронов ВСУ над Дагестаном, Крымом и Черным морем
МО РФ: силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ над Дагестаном, Крымом и Черным морем