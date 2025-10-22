https://ria.ru/20251022/putin-2049800117.html
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 22.10.2025
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20
Президент РФ Владимир Путин не примет личного участия в G20 в ЮАР, но РФ будет представлена на саммите на достойном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:06:00+03:00
2025-10-22T12:06:00+03:00
2025-10-22T12:06:00+03:00
россия
юар
йоханнесбург
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:93:3007:1784_1920x0_80_0_0_0b1cd6f0bb29aea24a24fa29f190a5f6.jpg
https://ria.ru/20251022/ryabkov-2049798638.html
россия
юар
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юар, йоханнесбург, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка
Россия, ЮАР, Йоханнесбург, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большая двадцатка
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20
Песков: Путин не примет личного участия в саммите G20 в ЮАР