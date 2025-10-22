Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 22.10.2025
12:06 22.10.2025
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20
Президент РФ Владимир Путин не примет личного участия в G20 в ЮАР, но РФ будет представлена на саммите на достойном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 22.10.2025
россия, юар, йоханнесбург, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка
Россия, ЮАР, Йоханнесбург, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большая двадцатка
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не примет личного участия в G20 в ЮАР, но РФ будет представлена на саммите на достойном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин не примет личного участия, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне. И мы своевременно вас проинформируем, кто это будет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, примет ли российский лидер участие в саммите G20 в ЮАР.
ЮАР проведет саммит G20 в Йоханнесбурге 22-23 ноября 2025 года.
Значительных препятствий для встречи Путина и Трампа нет, заявил Рябков
РоссияЮАРЙоханнесбургВладимир ПутинДмитрий ПесковБольшая двадцатка
 
 
