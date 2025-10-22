На чемпионате "Профессионалы" создадут системы по сбору данных о планете

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Конкурсанты компетенции "Геопространственная цифровая инженерия" чемпионата "Профессионалы" спроектируют системы для сбора и анализа информации о различных природных ресурсах, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.

Финал соревнования стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября.

"Конкурсанты будут работать с беспилотными авиационными системами самолетного и мультироторного типов, фотограмметрическим программным обеспечением и геоинформационными системами. Компетенция "Геопространственная цифровая инженерия" востребована благодаря широкому спектру отраслевого применения — специалисты нужны в строительстве и градостроительстве, транспорте и логистике, энергетике, экологии и государственном управлении", — подчеркивает главный эксперт компетенции, заведующий лабораторией ГИС политехнического института НовГУ Дмитрий Семенов, его слова приводит пресс-служба.

Кроме того, навыки работы с геоинформационными системами и геопространственными данными приобретают все большую важность в связи с цифровизацией агропромышленного комплекса и других сфер, добавляет эксперт.

Чемпионат "Профессионалы" — соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.

Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.