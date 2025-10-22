Премьер Италии призвала соблюдать международное право

РИМ, 22 окт - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони, говоря об использовании замороженных активов России для предоставления кредита Украине, заявила о необходимости уважения международного права и обеспечения стабильности еврозоны.
"Известно, что мы с партнерами по ЕС и "Большой семерке" обсуждаем дальнейшие меры в отношении замороженных российских активов, в связи с чем мы считаем необходимым, и в этом мы не одни, соблюдать международное право и принцип законности, обеспечить финансовую стабильность наших экономик и еврозоны, гарантировать устойчивость каждого шага", - сказала Мелони, выступая в сенате итальянского парламента перед поездкой на саммит Европейского союза.
Во вторник еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в Европарламенте заявил, что Еврокомиссия готова в течение ближайших недель внести на рассмотрение свое предложение по такому кредиту, если лидеры стран-участниц ЕС на саммите с четверга по пятницу согласятся двигаться по этому пути для обеспечения Украины финансированием на период 2026-2027 годов. По его словам, предложение ЕК не предполагает конфискацию российских средств, но они станут источником гарантий нового займа.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации", при этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Европейский союз с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов РФ ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
