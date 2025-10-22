Премьер Италии призвала соблюдать международное право

РИМ, 22 окт - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони, говоря об использовании замороженных активов России для предоставления кредита Украине, заявила о необходимости уважения международного права и обеспечения стабильности еврозоны.

В качестве ответной меры на заморозку активов РФ ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.