Эксперт оценил планы США по использованию избыточного оружейного плутония - РИА Новости, 22.10.2025
14:41 22.10.2025
Эксперт оценил планы США по использованию избыточного оружейного плутония
Эксперт оценил планы США по использованию избыточного оружейного плутония
в мире
сша
россия
москва
александр уваров
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
совет федерации рф
нато
сша
россия
москва
в мире, сша, россия, москва, александр уваров, министерство энергетики рф (минэнерго россии), совет федерации рф, нато
В мире, США, Россия, Москва, Александр Уваров, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Совет Федерации РФ, НАТО
Эксперт оценил планы США по использованию избыточного оружейного плутония

Уваров: США не смогут ослабить позиции РФ на мировом рынке обогащенного урана

Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Знак радиоактивности. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Избыточный оружейный плутоний США собираются использовать американские фирмы-новички с "бумажными" проектами энергетических реакторов малой мощности, для которых в принципе не требуется больших объемов плутония, поэтому на тезис о якобы последующем ослаблении позиций России на мировом рынке обогащенного урана можно не обращать внимания, заявил РИА Новости эксперт в атомной энергетике, главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров.
Министерство энергетики США дает американским энергетическим компаниям доступ к избыточным объемам оружейного плутония, чтобы использовать его в топливе для энергетических реакторов и ослабить российское господство в сфере поставок урана для топлива АЭС, сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ американского Минэнерго.
Заседание Совета Федерации РФ. 22 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Совфед денонсировал соглашение с США о плутонии
11:13
"Оружейный плутоний, признанный в США избыточным для военных нужд, должен был быть утилизированным в форме ядерного топлива для АЭС ещё в рамках соглашения СОУП, недавно денонсированного Россией. Напомню, что если не затрагивать политику, то технически это соглашение не начало исполняться из-за провалившейся в США попытки построить завод по производству уран-плутониевого топлива для АЭС. Теперь мы видим попытку номер 2 вовлечь оружейный плутоний в гражданский атомный сектор США", - сказал Уваров.
Совет Федерации РФ на заседании в среду денонсировал межправсоглашение с США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны (СОУП), подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.
В пояснительной записке отмечается, что в 2016 году действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента РФ. Причинами стали - коренное изменение обстоятельств - введение США санкций против России, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации.
Во времена СОУП потребителями топлива из оружейного плутония должны были стать крупные энергетические компании, владеющие АЭС большой мощности, напомнил Уваров.
"Теперь мы видим в качестве претендентов фирмы-новички, предлагающие проекты малых реакторов. Для них выделяемое количество неподъемно, даже если забыть про то, что малых реакторов в США пока просто нет", - отметил он.
Уваров прокомментировал тезис о якобы стремлении ослабить лидерство России на мировом рынке обогащения урана.
"Что до слов о желании "ослабить российское господство" в атомной отрасли, то по современной моде в США эту фразу прикрепляют к любому решению, как в свое время в любой текст вставлялось обязательное упоминание про коронавирус. Не думаю, что на эту фразу нужно обращать большое внимание", - сказал эксперт.
Предупреждающий знак о высоком уровне радиации на ядерной резервации Хэнфорд, где производился плутоний - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
СМИ: США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию
В миреСШАРоссияМоскваАлександр УваровМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Совет Федерации РФНАТО
 
 
